Le Figaro: Parchetul Laurei Codruța Koveși îl anchetează pe Jordan Bardella, candidat la Președinția Franței, inamicul lui Macron

Ancheta vine în urma unei plângeri care viza programe de formare media, presupus finanțate de Adunarea Națională (RN) cu granturi europene. Partidul a negat aceste acuzații într-un comunicat publicat joi, citat le Le Figaro.

Parchetul european a deschis o anchetă privind o posibilă fraudă în urma unei plângeri care viza cursuri de formare media pe care Adunarea Națională (RN) le-ar fi finanțat cu fonduri europene, în special în beneficiul lui Jordan Bardella în timpul campaniei prezidențiale franceze din 2022, a aflat joi AFP de la o sursă apropiată cazului.

Partidul Adunarea Națională a „contestat” joi acuzațiile la adresa lui Jordan Bardella. „Aceste sesiuni de instruire media au fost desfășurate de acest furnizor de servicii în conformitate cu regulamentul Parlamentului European, validat de serviciile Parlamentului European, pe teme europene, pentru mai mulți europarlamentari din delegația Adunării Naționale pentru mandatul 2019-2024, inclusiv Jordan Bardella ”, a declarat partidul într-un comunicat de presă. „Acestea au fost întrerupte tocmai din cauza începerii campaniei prezidențiale din 2022 ”, a adăugat acesta, amintind că Jordan Bardella a depus o plângere pentru „defăimare” împotriva asociației anticorupție AC!! la sfârșitul anului trecut.

Plângerea a fost depusă la Paris în decembrie de asociația anticorupție AC!!, apoi înaintată de Parchetul Național Financiar (PNF) francez către Parchetul European pentru „evaluare” . Acuzațiile au fost contestate de Adunarea Națională (RN). „După o fază de verificare, a fost deschisă o anchetă cu privire la suspiciunea de fraudă” care implică fonduri ale Uniunii Europene, a declarat o sursă apropiată cazului.

Contactat de AFP, Parchetul European, cu sediul la Luxemburg, a refuzat să confirme sau să comenteze. „Parchetul European are o politică de a nu comenta anchetele în curs ”, a declarat un purtător de cuvânt.

Asociația anticorupție AC!! a depus la începutul lunii decembrie 2025 o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru deturnare de fonduri publice la instanțele franceze, în urma unui articol din săptămânalul satiric Le Canard enchaîné care a dezvăluit presupusele fapte.

Utilizare „în scopuri care nu au legătură cu utilizarea preconizată”

Asociația suspectează Adunarea Națională că a folosit fonduri europene pentru a-și antrena trupele și, în special, pe actualul său președinte, Jordan Bardella, pentru a vorbi cu presa în timpul campaniei electorale prezidențiale franceze din 2022. Europarlamentarul Jordan Bardella era atunci președintele interimar al partidului naționalist de dreapta, jucând un rol activ în campania lui Marine Le Pen.

Conform plângerii consultate de AFP, „fondurile deținute de membrii Adunării Naționale în calitatea lor de europarlamentari” ar fi fost utilizate „în scopuri care nu au legătură cu utilizarea preconizată”. Un instructor de formare media fusese angajat pentru a „pregăti europarlamentarii Adunării Naționale pentru apariții în presă” și era „plătit de Parlamentul European folosind bugetul alocat europarlamentarilor ”, subliniază AC!! Anti-Corruption.

Totuși, „începând din septembrie 2021”, instructorul a fost însărcinat să-l asiste pe Jordan Bardella, președintele Adunării Naționale (RN), „nu cu cunoștințele sale despre actualitatea europeană, ci în vederea pregătirii alegerilor prezidențiale franceze din 2022 ”, subliniază asociația, citând articolul din Le Canard enchaîné. „Jordan Bardella contestă, în mod firesc, aceste acuzații, care îl vizează în climatul politic actual, și își rezervă dreptul de a intenta acțiuni în justiție pentru defăimare și calomnie ”, a declarat RN pentru AFP când plângerea a devenit publică.

Jordan Bardella, președintele partidului de extremă dreapta Rassemblement National (RN) , este principala figură a opoziției față de Emmanuel Macron și este considerat în prezent favoritul pentru alegerile prezidențiale din 2027.