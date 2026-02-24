Prima pagină » Știri externe » Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European se încheie în acest an. Cine ar veni în locul său

Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European se încheie în acest an. Cine ar veni în locul său

Comisia pentru Libertăţi Civile a Parlamentului European (LIBE) a informat, luni, că susţine numirea lui Andres Ritter la șefia Parchetului European. În prezent, funcția de procuror-șef european este deținută de Laura Codruța Kovesi.
Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European se încheie în acest an. Cine ar veni în locul său
Sursă foto: eppo.europa.eu
Diana Nunuț
24 feb. 2026, 07:40, Știri externe

Comisia pentru libertăți civile a Parlamentului European a informat luni, într-un comunicat de presă, că susține numirea lui Andrés Ritter în funcția de procuror general european, șeful Parchetului Public European (EPPO).

În favoarea lui Andrés Ritter pentru funcția de următor șef al Parchetului European (EPPO) s-au înregistrat 52 de voturi. Au mai fost 10 voturi împotrivă și 6 abțineri.

În data de 3 decembrie 2025, patru candidați selectați pentru acest post s-au prezentat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu deputații europeni. După audiere, deputații europeni și-au votat preferații, iar Andrés Ritter s-a detașat drept candidatul preferat.

În noiembrie 2020, Andrés Ritter a fost numit procuror-șef adjunct european la EPPO. Înainte de această funcție, Ritter a deținut diverse funcții în cadrul parchetului german.

Următorul pas va fi votul în plenul Parlamentului European, în martie 2026.

Procurorul-șef european este numit de comun acord de Parlament și Consiliu. Ambele instituții și-au exprimat în mod preliminar preferința pentru Ritter.

Actuala șefă a Parchetului European este Laura Codruța Kovesi, care a fost și primul procuror-șef european, fiind numită în octombrie 2019. Mandatul acesteia se va încheia pe 31 octombrie 2026.

Potrivit site-ului eppo.europa.eu, Parchetul European (EPPO) este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE. Acestea includ infracțiuni economice și financiare, precum utilizarea abuzivă a fondurilor, spălarea de bani, frauda în materie de TVA și corupția. În octombrie 2017 a fost adoptată baza juridică a EPPO, Regulamentul EPPO, iar patru ani mai târziu, la 1 iunie 2021, EPPO și-a început activitatea.

Recomandarea video

EXCLUSIV Fosta ziaristă care și-a aruncat fetița de șapte ani de la etajul 5, trimisă în judecată pentru tentativă de omor calificat. La scurt timp, ea a cerut o întâlnire cu copilul / Reacția tatălui
G4Media
Cât a plătit un client BOLT pentru o cursă din Berceni în Budapesta. La ce oră a ajuns
Gandul
Cu câte săptămâni înainte este filmat Survivor, de fapt. Detaliul care i-a dat de gol pe producătorii de la Antena 1
Cancan
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Prosport
Medic psihiatru, despre efectele dependenței copiilor de social media. Gabriel Diaconu: „Sevrajul vine cu furie, panică, depresie, gânduri suicidare”
Libertatea
Rețetă ciorbă de castraveți murați. Ingredientele de care ai nevoie
CSID
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor