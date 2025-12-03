Prima pagină » Justiţie » Germanul Andrés Ritter, favorit să preia conducerea Parchetului European în locul Laurei Codruța Kövesi – surse

Germanul Andrés Ritter, favorit să preia conducerea Parchetului European în locul Laurei Codruța Kövesi – surse

Comisia LIBE din Parlamentul European votează miercuri seară candidatul pe care îl va susține pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO), în contextul în care mandatul Laurei Codruța Kövesi expiră în 2026.
Procurorul german Andrés Ritter
Iulian Moşneagu
03 dec. 2025, 18:23, Știri externe

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) din Parlamentul European votează în această seară candidatul pe care îl va susține pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO).

Surse politice din Parlamentul European au declarat pentru MEDIAFAX că favorit este procurorul german Andrés Ritter, actual adjunct al Laurei Codruța Kövesi.

Mandatul actualei șefe a EPPO, Laura Codruța Kövesi, se încheie în 2026, iar regulile instituției prevăd că funcția nu poate fi reînnoită.

Procesul de selecție pentru succesorul ei a început în această toamnă.

Schimbarea conducerii Parchetului European este așteptată în octombrie 2026, într-un moment în care Uniunea Europeană analizează reorganizarea mecanismelor sale antifraudă. Reforma ar putea extinde atribuțiile EPPO.

Cine sunt candidații pentru funcția de procuror-șef al EPPO

Germanul Andrés Ritter este considerat favorit pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European (EPPO). Ritter este în prezent adjunct al procurorului-șef european și are peste 25 de ani de experiență în Germania, fiind specializat în criminalitate economică și fraude cu subvenții europene. El a candidat și la procesul de selecție precedent, în urmă cu șase ani.

Printre candidați se numără și procuroarea austriacă Ingrid Maschl-Clausen. Fostă membră a EPPO, aceasta a activat în Reprezentanța Permanentă a Austriei pe lângă Uniunea Europeană și la Eurojust, instituția responsabilă de cooperarea judiciară între statele membre.

Un alt candidat este italianul Stefano Castellani, procuror delegat al EPPO la Torino. Acesta are experiență în investigarea infracțiunilor economice și în gestionarea dosarelor cu fonduri europene la nivel regional.

De asemenea, candidează și spaniolul Emilio Jesús Sánchez Ulled. Procuror specializat în infracțiuni împotriva administrației publice, Ulled coordonează investigații majore în Madrid, fiind cunoscut pentru dosarele privind corupția și abuzul în serviciu.

