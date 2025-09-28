Bulgaria. Fost ministru al Afacerilor Externe: „Parchetul European este o iluzie, Kövesi e un mit”

Diplomatul (fost ambasador al Bulgariei în Federația Rusă, fost ministru al Afacerilor Externe), expertul în energie și bloggerul politic bulgar Iliyan Vassilev publică, pe pagina sa de socializare o analiză a Parchetului European, instituția condusă de Laura Codruța Kövesi.

Ideea principală a analizei – „Parchetul European e o iluzie, Kövesi e un mit, iar credința că salvarea Bulgariei de corupția internă vine din Europa se prăbușește”.

„Astăzi vedem contrariul – în loc să „disciplineze” Sistemul, în care pentru a deveni procuror european trebuie să treci prin întâlniri compromițătoare, Kövesi o disciplinează pe victima acestui Sistem – procurorul european Teodora Georgieva, care a îndrăznit să ajungă în vârful modelului și să acuze pe unul dintre cei unși.

Aceste acțiuni ale Parchetului European vor contribui, cel mai probabil, la amplificarea cercurilor eurosceptice și pro-europene anticorupție din țara noastră.

„Acțiunile lui Kövesi transmit un mesaj înfricoșător”

Nu în ultimul rând pentru că aceste acțiuni ale echipei lui Kövesi vor transmite un mesaj înfricoșător oricui îndrăznește să se opună Sistemului, fie la noi, fie în străinătate.

Totul s-a desfășurat conform unui scenariu familiar – clar și cinic.

Persoana pe care Teodora Georgieva a încercat să o pună sub acuzare – șeful Bulgartransgaz, Vladimir Malinov, pentru utilizarea abuzivă a fondurilor europene pentru unul dintre cele mai mari proiecte energetice din țara noastră – extinderea depozitului de gaze Chiren – a fost imediat înconjurată de mafia puterii de un zid instituțional:

Ministerul de Interne l-a avertizat să distrugă probele „compromițătoare”.

Parchetul a boicotat deschis ancheta și practic nu a permis înmânarea rechizitoriului.

Și, în final – ca desert – împotriva procurorului Georgieva au fost aduse materiale compromițătoare, pregătite încă din ziua numirii sale pentru a redirecționa atenția de la Malinov către însăși „îndrăzneața” procuroare europeană.

Asigurarea mafiei prin materiale compromițătoare funcționează întotdeauna.

Aceasta este și condiția pentru obținerea unui post.

Au încă un procuror european în rezervă, complet sigur pentru status-quo.

„Iluzia „Kövesi” a luat sfârșit”

Și într-un astfel de mediu, a crede că Parchetul European va face altceva devine o naivitate de neiertat.

De acum înainte, vom vedea fațade ale versiunii locale a Parchetului European – birouri spațioase, mașini oficiale, statistici privind cazurile „mici” închise, cu acuzații împotriva unor figuri de mâna a treia, dar nicio acțiune reală împotriva corupției la scară largă.

Astfel, iluzia „Kövesi” a luat sfârșit.

Birocrația bulgară a reușit să o convingă pe cea europeană să nu-și strice relațiile din cauza unui procuror „incomod” care a îndrăznit să „strice petrecerea”, arată Vassilev în postare.

„Progrom sistematic împotriva democrației”

„Situația pare disperată (…) – șansa de succes nu este deloc evidentă, dar „revolta” este un imperativ moral pentru a clarifica în Europa faptul că în Bulgaria nu vorbim despre „probleme izolate cu justiția”, ci despre un pogrom sistematic împotriva democrației, statului de drept, libertății de exprimare și drepturilor omului, în care arbitrariul judiciar împotriva primarilor, politicienilor, magistraților, oamenilor de afaceri, jurnaliștilor, cetățenilor activi din opoziția pro-europeană și disciplinarea Procurorului European sunt verigile unui lanț.

Astăzi, bătălia nu este despre un singur procuror european, ci despre dacă societatea bulgară va accepta în sfârșit că modelul de corupție este de neclintit și „legitimat” cu o sancțiune a procurorului european.

Sau vom găsi puterea de a lupta, fără prea multe speranțe că cineva din exterior ne va „elibera”.

Adevărul este dur – Europa este egocentrică și nu are timp pentru noi. Dacă va exista o „revoltă” împotriva mafiei, aceasta va fi bulgară”, a continuat diplomatul bulgar.

Informații de context

Teodora Georgieva este procuror european delegat din Bulgaria, implicată în anchetele Parchetului European, mai ales în cele legate de marile proiecte de infrastructură și energie.

Pe 28 – 29 martie, Parchetul European, condus de Kovesi, a anunțat suspendarea temporară a Teodorei Georgieva din funcția sa de procuror european delegat.

Motivele invocate au fost: posibile abateri, conduită necorespunzătoare legată de retragerea ei dintr-o anchetă sensibilă, investigarea corupției și șantajului în cel mai important proiect energetic bulgar, reconstrucția și dezvoltarea instalației de depozitare a gazelor „Chiren”.

Proiectul „Chiren” este una dintre cele mai mari astfel de facilități din zona balcanică.

Georgieva a susținut că, după semnalarea unor suspiciuni de corupție și șantaj legate de subcontractanți ai proiectului, ar fi primit presiuni și chiar amenințări de la un influent politician bulgar, Delian Peevski.

Georgieva spune că s-a retras temporar din anchetă din motive de siguranță personală.

Ea acuză o campanie de defăimare dusă împotriva ei, incluzând chiar o înregistrare video compromițătoare menită să-i submineze credibilitatea.

De cealaltă parte, Laura Codruța Kovesi consideră independența procurorilor drept una dintre valorile fundamentale și justifică suspendarea lui Georgieva prin necesitatea protejării integrității investigațiilor, însă decizia ei ridică întrebări despre presiuni externe, de natură să influențeze ancheta.