Cutremur puternic în Peru

Un cutremur puternic s-a produs duminică în largul coastei statului sud american Peru.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
28 dec. 2025, 07:24, Social

Un cutremur cu magnitudinea de 5,8 a avut loc duminică în apropierea coastei statului Peru.

Seismul s-a produs la ora 2.51 GMT (ora României 4.51), a anunțat Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe GFZ citat de Reuters.

Epicentrul a fost în nordul țării la o adâncime de 10 km.

Un alt cutremur puternic s-a produs sâmbătă, la aproximativ 32 de kilometri de orașul Yilan, situat pe coasta de nord-est a Taiwanului.

Cutremurul cu magnitudinea 7 s-a format la o adâncime de 73 de kilometri și a zguduit clădirile din capitala Taipei.

Insula Taiwan se află în apropierea joncțiunii a două plăci tectonice și este predispusă la cutremure.

Peste 100 de persoane au murit într-un cutremur în sudul Taiwanului în 2016, iar un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a ucis peste 2.000 de persoane în 1999.

