Taiwanul, lovit de un cutremur cu magnitudinea 7. Momentul, surprins de camerele video

Un cutremur cu magnitudinea de 7 s-a produs sâmbătă, la aproximativ 32 de kilometri de orașul Yilan, situat pe coasta de nord-est a Taiwanului, a anunțat administrația meteorologică a insulei.
27 dec. 2025, 19:37

Cutremurul cu magnitudinea 7 s-a produs la o adâncime de 73 de kilometri și a zguduit clădirile din capitala Taipei, a declarat administrația. Intensitatea seismului a fost de categoria 4, ceea ce înseamnă că ar putea exista pagube minore, relatează Reuters.

Guvernul orașului Taipei a declarat că nu au fost raportate pagube majore imediat după cutremur, însă au fost raportate câteva scurgeri de gaz și apă și pagube minore la clădiri.

În urma producerii seismului, peste 3.000 de locuințe din Yilan au rămas fără curent electric pentru scurt timp, mai relevă sursa citată.

Totodată, administrația meteorologică a declarat că populația ar trebui să fie în alertă pentru replici cu magnitudinea între 5,5 și 6 în perioada următoare.

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, a declarat într-o postare pe rețelele sociale că autoritățile au situația sub control și a îndemnat populația să fie în alertă pentru replici.

Taiwanul se află în apropierea joncțiunii a două plăci tectonice și este predispus la cutremure.

Peste 100 de persoane au murit într-un cutremur în sudul Taiwanului în 2016, iar un cutremur cu magnitudinea de 7,3 a ucis peste 2.000 de persoane în 1999.

