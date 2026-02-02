Prima pagină » Știri externe » Taiwan testează cu succes submarinul Hai Kun, primul submarin de apărare construit intern

Taiwan a marcat un moment important pentru securitatea sa națională, după ce primul submarin de apărare de fabricație internă, „Hai Kun” (Narwhal), a finalizat cu succes prima probă de scufundare în ape puțin adânci.
Andrei Rachieru
02 feb. 2026, 07:30, Știri externe

Testul a avut loc în apropierea portului Kaohsiung, în sudul insulei, și reprezintă un pas esențial în consolidarea capacităților navale ale Taiwanului, scrie EFE.

Potrivit unui comunicat al CSBC Corporation, cel mai mare constructor naval din Taiwan și principalul contractant al prototipului, testul de scufundare s-a desfășurat conform procedurilor stabilite în manualul de testare pe mare.

„Prima scufundare și toate elementele planificate pentru această fază au fost finalizate cu succes”, a transmis compania.

Testele au avut loc sub securitate strictă

Nava a început testele în jurul orei locale 10:00, având la bord mai mulți membri ai marinei taiwaneze. Imaginile difuzate de presa locală arată desfășurarea operațiunilor în condiții stricte de securitate. Această primă probă de imersie a avut loc la aproape trei luni după termenul inițial de livrare, întârziere care a determinat autoritățile să aplice penalități financiare constructorului CSBC.

În comunicatul său, compania a recunoscut că programul de submarine de producție autohtonă al Taiwanului a fost afectat de numeroase dificultăți încă de la debut, invocând contextul geopolitic internațional și presiunile exercitate de Partidul Comunist Chinez.

Proiect strategic pentru apărarea națională

„Echipa de construcție a rămas ferm angajată în identificarea și rezolvarea problemelor, lucrând constant pentru a depăși obstacolele și a atinge obiectivul primei scufundări operaționale”, a precizat CSBC.

Compania a subliniat că submarinul „Hai Kun” va continua, într-un mod progresiv și controlat, următoarele teste pe mare, scopul final fiind verificarea completă a performanțelor tehnice înainte de predarea oficială către marină.

Formarea unei flote moderne de submarine este considerată esențială pentru întărirea capacităților defensive ale Taiwanului, insulă guvernată autonom din 1949, dar revendicată de Beijing drept parte integrantă a teritoriului chinez. Finalizarea cu succes a acestui program ar putea schimba echilibrul de forțe în regiune și ar consolida autonomia strategică a Taipeiului.

