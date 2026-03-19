Dezamăgită de capitalism, Gen Z își pune speranțele în China

Interesul tot mai mare al tinerilor americani pentru China nu mai ține doar de curiozitate culturală, ci reflectă o schimbare mai profundă: o dezamăgire crescândă față de capitalismul occidental și modul în care acesta le modelează viața, potrivit unei analize Business Insider.

Pentru unii membri ai generației Z, fascinația a început online.

„Îmi place infrastructura”

Reed Adams e un tânăr de 20 de ani și creator de conținut de travel.

Spune că a descoperit China la 13 ani, explorând Google Maps și urmărind proiectele masive de infrastructură din mediul rural chinez.

„Îmi place infrastructura. Vedeam acele mega-proiecte uriașe și am început să mă documentez despre cum s-a dezvoltat China”, povestește el.

În 2025, după ce a strâns bani lucrând la Walmart, Adams a vizitat pentru prima dată China, iar experiența a devenit virală pe TikTok. Un videoclip în care compară China cu Occidentul a adunat peste 4 milioane de vizualizări.

Social media schimbă imaginea Chinei

Platformele sociale au jucat un rol esențial în această schimbare de percepție. Clipuri populare prezintă apartamente accesibile în orașe precum Shenzhen, un stil de viață mai sigur și mai ieftin în Shanghai, orașe hiper-digitalizate, unde plățile și livrările sunt complet automatizate.

Pentru mulți tineri, China apare ca un spațiu al eficienței, tehnologiei și dezvoltării rapide — în contrast cu infrastructura învechită și costurile ridicate din Statele Unite.

Admirați China, dar nu uitați că libertatea de exprimare e varză!

Totuși, cum era de așteptat, acest entuziasm nu este împărtășit de toată Gen Z.

Ally, o tânără de 22 de ani din New York care a studiat în Shanghai, spune că experiența a fost pozitivă, dar incompletă.

Deși apreciază rețeaua de transport și plățile digitale, ea atrage atenția asupra lipsei libertății de exprimare, a cenzurii și a șomajului ridicat în rândul tinerilor.

În plus, modelul de muncă „996” (de la 9 dimineața la 9 seara, 6 zile pe săptămână) rămâne descurajant pentru mulți.

În paralel, unii tineri chinezi reacționează prin fenomenul „lying flat” — o formă de renunțare la presiunea performanței și a productivității.

Viața în China are avantaje, dar și dificultăți

Christian Nemeth, un creator de conținut american stabilit în Chengdu, spune că viața în China vine cu avantaje clare, dar și cu dificultăți.

Adaptarea la cenzura guvernamentală a fost una dintre cele mai mari provocări. El povestește că unii dintre prietenii săi chinezi au cunoștințe limitate despre evenimente globale majore, precum atentatele din 11 septembrie 2001.

Cu toate acestea, Nemeth afirmă că nu intenționează să revină în SUA prea curând, considerând că China oferă servicii medicale mai accesibile, o infrastructură mai bine dezvoltată și un stil de viață mai convenabil.

Capitalismul e tot mai contestat de tineri

Această deschidere către China vine pe fondul unei schimbări de mentalitate în rândul generației Z.

Potrivit unui sondaj Harvard din 2025, doar 39% dintre tinerii între 18 și 29 de ani susțin capitalismul, în scădere de la 45% în 2020.

În același timp, percepția Chinei ca adversar scade semnificativ în rândul tinerilor doar 19% dintre cei sub 30 de ani văd China ca pe un inamic, comparativ cu peste 40% în rândul generațiilor mai în vârstă.

Un interes selectiv, nu o idealizare totală

Tinerii nu adoptă necritic modelul chinez, ci aleg elemente pe care le consideră utile: investițiile în infrastructură, digitalizarea serviciilor, accesibilitatea costurilor de trai.

Pentru generația Z, China nu mai este doar rivalul economic al SUA, ci și un posibil model alternativ — sau cel puțin o sursă de inspirație pentru reforme interne.

De fapt, ce să înțelegem din această fascinație? Așteptări neîmplinite, costuri în creștere și o nevoie acută de schimbare stau la baza acestei suceli de preferințe.

De altfel, Gen Z e mult mai pragmatică decât generațiile anterioare, dar, în același timp, nici prea multă istorie nu știe. Ea vrea să știe doar unde se trăiește cel mai bine și de ce.