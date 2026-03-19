China testează un „OZN” zburător pentru orașe: cum funcționează noul eVTOL

Vehiculul dezvoltat de compania E-Hawk Technology are o formă circulară, asemănătoare unui OZN. El este echipat cu un sistem de propulsie ascuns, fără aripi vizibile. Această configurație, bazată pe ventilatoare integrate în fuselaj, oferă un aspect futurist, dar și un nivel sporit de siguranță, eliminând componentele externe expuse, arată Euronews.

Teste reușite, manevrabilitate și design

În cadrul testelor desfășurate în provincia Hubei, aparatul a demonstrat capacitatea de a decola vertical, de a pluti, de a se deplasa lateral și de a ateriza cu precizie. Până acum, vehiculul a efectuat peste 140 de zboruri de test. Au fost făcute inclusiv simulări de intervenții de salvare. Una dintre acestea a fost chiar apropierea de un balcon de la etajul trei pentru evacuarea unei persoane.

✨🇨🇳Made-in-China „flying cars” are now available. They can be used for passenger transport, logistics, cultural tourism and rescue operations. In the future, we will be able to hail „flying taxis” for travel. pic.twitter.com/XBOK9GTG7L — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) March 16, 2026

Designul compact îl face ideal pentru utilizare în orașe aglomerate sau în zone greu accesibile. Cu o lungime de aproximativ 5,6 metri și o greutate maximă la decolare de 1,2 tone, vehiculul poate transporta până la patru pasageri. Interiorul este surprinzător de spațios și modern, fiind dotat cu un ecran mare în locul unui panou clasic de control. Pasagerii pot folosi acest sistem pentru divertisment, de la videoclipuri până la aplicații interactive.

China și viitorul mobilității urbane

Potrivit dezvoltatorilor, acest tip de aeronavă ar putea deveni o soluție viabilă pentru transportul urban în viitor. S-ar reduce astfel traficul rutier și ar aduce alternative rapide pentru deplasări scurte. De asemenea, tehnologia ar putea fi utilizată în situații de urgență, unde accesul rapid este esențial. Proiectul reflectă ambițiile Chinei de a deveni lider în domeniul mobilității aeriene urbane și al tehnologiilor autonome. Vehiculul de tip eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) nu este doar un experiment spectaculos, ci o posibilă imagine a modului în care ne vom deplasa în orașele viitorului, deasupra traficului, în aparate compacte și inteligente.