Nvidia reia producția de cipuri AI pentru clienții din China

Nvidia reia producția de cipuri AI H200 pentru a le vinde în China. Anunțul a fost făcut de directorul executiv Jensen Huang.

Potrivit Reuters, compania a oprit anul trecut producția cipului H200, care se bazează pe tehnologia Hopper, în contextul obstacolelor de reglementare din ce în ce mai mari din SUA și China.

Între timp, Nvidia a primit licențe de export pentru varianta de cip H200 din partea guvernului SUA și a primit și comenzi.

„Am obținut licențe pentru H200 pentru numeroși clienți din China. Am primit comenzi de la mulți clienți. Și suntem în proces de reluare a producției”, a declarat Huang în cadrul conferinței anuale GTC a companiei Nvidia, desfășurată la San Jose, potrivit Financial Times.

Blackwell și Rubin sunt cele două modele de cipuri AI ale Nvidia și sunt capabile să construiască modelele lingvistice de mari dimensiuni care stau la baza chatbot-urilor precum ChatGPT. Cipurile Blackwell sunt disponibile pentru achiziție, însă cele Rubin sunt procesoarele de nouă generație ale Nvidia și se află în plină producție, mai notează Reuters.

Anunțul lui Huang privind reluarea producției vine după un acord anunțat în decembrie, care menționează că Nvidia are permisiunea de a vinde clienților chinezi cipurile H200. Acordul prevede că Nvidia trebuie să ofere Statelor Unite 25% din veniturile obținute din vânzările acestor cipuri.

„Intenția președintelui Trump este ca SUA să aibă o poziție de lider și acces la cea mai bună tehnologie a Nvidia. Cu toate acestea, el ar dori, de asemenea, ca noi să concurăm la nivel mondial și să nu cedăm acele piețe în mod inutil”, a completat Huang marți, în cadrul conferinței.