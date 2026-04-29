Tensiune în jurul Canalului Panama. Operațiunile Chinei împotriva panamezilor stârnesc îngrijorare în regiune

Bolivia, Costa Rica, Guyana, Paraguay, Trinidad și Tobago și Statele Unite au emis o declarație comună în sprijinul statului Panama, potrivit Al Jazeera. Statele semnatare au criticat măsurile luate de chinezi, după ce un conglomerat cu sediul în Hong Kong a pierdut un litigiu privind gestionarea porturilor din Canalul Panama.

Curtea Supremă din Panama a anulat la sfârșitul lunii ianuarie contractele care permiseseră unei filiale a CK Hutchison din Hong Kong să administreze terminalele portuare Balboa și Cristobal din Canalul Panama. Instanța a considerat acordurile vechi de decenii neconstituționale.

În declarația comună de marți, cele șase țări au susținut că, în urma hotărârii instanței, China a pedepsit Panama cu „presiuni economice țintite” asupra navelor sub pavilion panamez.

China a reținut zeci de nave sub pavilion panamez

China a reținut aproape 70 de nave sub pavilion panamez în martie, potrivit Comisiei Maritime Federale a SUA. De asemenea, compania chineză solicită daune de peste 2 miliarde de dolari.

„Aceste acțiuni – în urma deciziei Curții Supreme independente din Panama privind terminalele Balboa și Cristobal – reprezintă o încercare flagrantă de a politiza comerțul maritim și de a încălca suveranitatea națiunilor emisferei noastre”, au declarat semnatarii.

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a scris pe X că Washingtonul este „profund îngrijorat” de presiunea economică exercitată de China asupra Panama.

„Suntem solidari cu Panama. Orice încercare de a submina suveranitatea Panama reprezintă o amenințare pentru noi toți”, a transmis el.

Anterior, China a acuzat SUA de „intimidare” și a descris decizia Curții Supreme din Panama drept „absurdă” și „rușinoasă”.

Luna trecută, șefa Comisiei Maritime Federale a SUA, Laura DiBella, a declarat că reținerea navelor panameze de către Beijing a avut repercusiuni atât pentru Panama, cât și pentru SUA.

Decizia Panama de a invalida contractele deținute de filiala CK Hutchison, Panama Ports Company, a fost luată într-un moment de mare tensiune. Președintele american Donald Trump a amenințat că va confisca ruta navigabilă strategică.