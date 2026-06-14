USR acuză încălcarea Constituției după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier de Nicușor Dan

Deputatul USR Alexandru Dimitriu susține că președintele Nicușor Dan trebuia să reia consultările cu partidele parlamentare înainte de desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul.

„Constituția este foarte clară: desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru trebuie să fie precedată de consultarea partidelor parlamentare”, a transmis Dimitriu, duminică, într-o postare publică.

Deputatul USR afirmă că discuțiile desfășurate anterior la Palatul Cotroceni au avut ca rezultat desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, iar odată cu retragerea acestuia procedura constituțională generată de acele consultări s-a încheiat.

În opinia lui Dimitriu, retragerea mandatului de către Tomac nu reprezintă „un detaliu administrativ”, ci consecința faptului că acesta nu a reușit să obțină susținerea politică necesară pentru formarea unei majorități.

„O nouă desemnare nu poate fi considerată o simplă continuare a procedurii anterioare. Situația politică s-a schimbat, iar Constituția impune reluarea consultărilor cu partidele parlamentare înaintea desemnării unui nou candidat”, a mai arătat parlamentarul USR.

Acesta subliniază că consultarea partidelor parlamentare nu este o formalitate care poate fi folosită pentru orice desemnare ulterioară, ci trebuie să aibă loc pentru fiecare candidat propus pentru funcția de prim-ministru.

Potrivit Constituției, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament sau, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică faptul că Eugen Tomac și-a depus mandatul și că îl desemnează pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Veștea urmează să încerce formarea unui guvern și să solicite votul de încredere al Parlamentului.