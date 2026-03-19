Forțele armate ale Iranului promit „distrugerea completă” a infrastructurii energetice dacă instalațiile iraniene vor fi lovite din nou

Atacul Israelului asupra câmpului de gaze South Pars din Iran a fost „o greșeală gravă”, a avertizat un purtător de cuvânt al comandamentului comun al Statului Major General al Iranului.
Andrei Rachieru
19 mart. 2026, 13:59, Știri externe

El a adăugat că „următoarele atacuri asupra infrastructurii voastre energetice și a celei a aliaților voștri nu se vor opri până la distrugerea completă”, în cazul în care instalațiile energetice ale Iranului vor fi din nou vizate, scrie Sky News.

„Răspunsul nostru va fi mult mai dur decât atacurile de noaptea trecută”, a mai spus acesta.

Iranul a atacat noaptea trecută o instalație energetică-cheie din Qatar și a vizat, de asemenea, Emiratele Arabe Unite, precum și Kuweitul și Arabia Saudită în cursul acestei dimineți, ca represalii pentru atacul Israelului asupra câmpurilor sale de gaze.

