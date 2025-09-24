Bulgaria ar putea pune capăt acordului privind tranzitul gazului rusesc în 2026

Anunțul a fost dat în cadrul unei conferințe de presă, pe marginea Adunării Generale a ONU de la New York, potrivit Radioului Național din Bulgaria (BNR), citat de European Pravda.

„Ca parte a Uniunii Europene, Bulgaria se va alătura deciziei UE de a rezilia pe termen scurt – în 2026 – contractele pentru utilizarea sau tranzitul gazelor naturale rusești”, a precizat premierul bulgar.

Referitor la îndemnul președintelui SUA, ca Europa să înceteze achiziționarea energiei din Rusia, Zhelyazkov a precizat că, pe termen lung, mai precis până în 2028, „Bulgaria își propune să excludă complet gazul rusesc de pe piața sa energetică”.

Trump a amenințat că va impune tarife ridicate Indiei și Chinei pentru achiziționarea de energie din Rusia.

Președintele Trump a mai precizat că, înainte ca SUA să impună sancțiuni asupra Rusiei, este nevoie ca țările europene să înceteze să cumpere resurse energetice rusești, pentru că astfel, statele membre UE „finanțează războiul împotriva lor”.