Volodimir Zelenski despre progresul Ucrainei înainte de discuțiile cu Trump: „Planul este gata în proporție de 90%”

UPDATE Zelenski spune că se va întâlni cu Trump duminică pentru a discuta despre teritoriul Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat vineri că intenționează să se întâlnească duminică cu președintele SUA, Donald Trump, pentru a discuta cu acesta despre teritoriu și garanții de securitate

„Această întâlnire are ca scop specific finalizarea tuturor aspectelor pe cât posibil”, a declarat Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Știrea inițială

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că Ucraina și partenerii săi au finalizat aproximativ 90% dintr-un plan de 20 de puncte care are ca obiectiv oprirea războiului.

Declarația sa a venit înaintea unor discuții așteptate cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump.

Într-o conversație cu jurnaliștii, desfășurată vineri prin WhatsApp, președintele Volodimir Zelenski a spus că apreciază activitatea echipelor implicate în negocieri.

El a anunțat că mai multe documente importante sunt deja pregătite, inclusiv cele legate de garanțiile de securitate și reconstrucția de după război.

„Echipele noastre au lucrat destul de bine. Le sunt recunoscător. Primele versiuni ale mai multor documente sunt gata. Există probleme care pot fi discutate doar la nivelul liderilor.”, a spus Zelenski, conform Kyiv Post.

Un element esențial al planului îl reprezintă garanțiile de securitate pentru Ucraina. Președintele a precizat că textul actual este solid, dar încă necesită anumite schimbări.

„Documentul este foarte bun. Se continuă munca serioasă”, a spus Zelenski.

Președintele ucrainean a mai spus că partea din acord legată de pace, reconstrucție și relansare economică se află într-un stadiu avansat.

„Ca să fiu sincer, planul în 20 de puncte la care am lucrat este gata în proporție de 90%. Sarcina noastră este să-l aducem la 100%. Nu este ușor și nimeni nu spune că se va întâmpla imediat. Dar fiecare întâlnire și fiecare conversație ne apropie de rezultatul dorit.”, a declarat Volodimir Zelenski.

Anterior, liderul ucrainean a spus că se așteaptă la o întâlnire cu Donald Trump în perioada următoare, pentru discuții despre finalul războiului.

„Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel, cu președintele Trump, în viitorul apropiat”, a scris Zelenski pe rețelele sociale, adăugând că „multe s-ar putea decide înainte de Anul Nou”.