Zelenski: Rusia a folosit „armistițiul energetic” pentru a pregăti atacuri de iarnă

Președintele Volodimir Zelenski a spus că Rusia a folosit propunerile de pace ale SUA ca o pauză pentru a aduna rachete și drone înainte de un atac asupra Ucrainei în zilele cele mai reci de iarnă.

Într-o postare făcută marți pe Telegram, Zelenski a precizat că discuțiile de la Abu Dhabi au sfârșit cu propuneri americane de abținere de la serii de atacuri asupra infrastructurii energetice.

El a adăugat că Rusia a respectat oficial doar o parte din aceste propuneri, relatează Kyiv Post.

În timp ce atacurile asupra instalațiilor energetice s-au oprit, în ideea de a crea impresia unui acord, bombardamentele asupra căilor ferate și a altor infrastructuri au continuat.

„Americanii au crezut că acest lucru va funcționa timp de o săptămână”, a spus Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a spus că această pauză nu a redus tensiunile, ci dimpotrivă, a permis Rusiei să acumuleze rachete pentru un atac de iarnă.

În noaptea de marți, Rusia a lansat peste 450 de drone și aproximativ 70 de rachete asupra Kievului și altor orașe ucrainene.

Atacurile au dus la rănirea a 9 persoane și au întrerupt curentul pentru mii de clădiri, în condițiile în care temperaturile au scăzut sub -20°C.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au anunțat că apărarea aeriană a interceptat 450 de ținte, inclusiv 38 de rachete și 412 drone de diferite tipuri.

„Dacă vă uitați la pachetul de atac pe care Rusia intenționa să îl utilizeze imediat după încheierea discuțiilor anterioare de la Abu Dhabi, acesta era semnificativ mai mic la momentul respectiv”, a declarat Zelenski.

„Au amânat atacul, au crescut numărul de rachete și drone și au atacat în cele mai reci zile”, a mai declarat Volodimir Zelenski.

Potrivit lui, pachetul de atacuri a fost mai mare decât ceea ce Rusia ar fi putut desfășura anterior. Prin urmare, a spus el, nu există nicio bază pentru a vorbi despre „cadouri” sau o dezescaladare autentică.