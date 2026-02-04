Human Rights Watch avertizează că Statele Unite riscă să devină un stat autoritar sub conducerea lui Donald Trump

Organizația neguvernamentală Human Rights Watch a făcut miercuri un anunț potrivit căruia Statele Unite se îndreaptă spre un model autoritar sub conducerea președintelui Donald Trump.

Organizația susține că democrația și drepturile omului se confruntă cu presiuni majore, din mai multe direcții, conform unei relatări AFP.

În World Report 2026, organizația cu sediul la New York spune că revenirea liderului republican la Casa Albă a condus la o degradare a situației drepturilor omului, deja afectată de influența unor state precum Rusia și China.

„Ordinea internațională bazată pe reguli este pe cale să se prăbușească”, avertizează organizația.

Human Rights Watch afirmă că, în Statele Unite, Donald Trump a demonstrat „o dispreț flagrant față de drepturile omului și a comis încălcări grave”.

Raportul descrie situații care, în trecut, nu ar fi apărut în evaluările anuale ale organizației.

Printre acestea se află folosirea unor agenți mascați și înarmați ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal, implicați în „sute de raiduri inutile violente și abuzive”, mai ales în orașul Minneapolis, statul Minnesota.

„Faptul că administrația desemnează țapi ispășitori pe criterii rasiale sau etnice, actele repetate de represalii împotriva unor presupuși inamici politici și încercările de a extinde puterile coercitive executive și de a neutraliza controalele și echilibrul democratic subliniază o alunecare deliberată spre autoritarism în Statele Unite”, este menționat în document.

Organizația mai include și acuzațiile legate de dispariții, ce sunt considerate infracțiuni în dreptul internațional. Potrivit lor, autoritățile americane au transferat 252 de migranți venezueleni într-o închisoare de maximă securitate din El Salvador.

Human Rights Watch afirmă în raport că nivelul democrației globale a revenit la cel din 1985, perioadă în care Uniunea Sovietică încă exista.

„Rusia și China sunt mai puțin libere astăzi decât erau acum 20 de ani. Același lucru este valabil și pentru Statele Unite”, se menționează în raport.

Philippe Bolopion, director executiv al HRW, avertizează într-un interviu acordat AFP: „În primul an (al celui de-al doilea mandat) al lui Trump, istoria se accelerează în direcția greșită: toate câștigurile și progresele obținute prin lupte grele în ultimele decenii sunt acum amenințate”.

Așa cum este menționat de organizație, soluția ar trebui să vină din formarea unei alianțe strategice între așa-numitele „puteri medii”, unite de un „nucleu comun de valori” democratice și respect pentru dreptul internațional.

Printre statele menționate pentru această alianță se află Canada, Uniunea Europeană, Regatul Unit, Japonia, Africa de Sud, Brazilia, Coreea de Sud și Australia.

Raportul, care are 529 de pagini, diferă foarte mult de documentul recent al Departamentului de Stat al Statelor Unite privind drepturile omului.

Acesta din urmă a atenuat criticile la adresa unor state apropiate de Donald Trump, precum El Salvador.

Human Rights Watch mai notează că nivelul violenței bandelor a „scăzut semnificativ” în El Salvador, însă autoritățile au comis „încălcări pe scară largă” în anul 2025.

Printre acestea se numără „detenții arbitrare în masă, dispariții forțate, tortură și rele tratamente față de deținuți și încălcări ale dreptului la un proces echitabil”.

În ceea ce privește Israelul, organizația reia acuzațiile de „crimele împotriva umanității, actele de genocid și epurarea etnică” împotriva palestinienilor din Gaza.

Conform raportului, autoritățile israeliene „și-au intensificat atrocitățile” în 2025, inclusiv „uciderea, mutilarea, înfometarea și strămutarea forțată a palestinienilor și distrugerea caselor, școlilor și infrastructurii acestora la o scară fără precedent în istoria recentă a Israelului și Palestinei”.

Israelul, care are parte de sprijinul Statelor Unite, a respins acuzațiile de genocid formulate inițial de organizația Human Rights Watch în decembrie 2024.