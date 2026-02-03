Prima pagină » Știri externe » Petro și Trump pariază pe reconciliere: cooperare în combaterea traficului de droguri și comerț

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, și președintele SUA, Donald Trump, au părut să repare relațiile tensionate dintre țările lor în timpul unei întâlniri la Casa Albă, miercuri, semnalând cooperare în domeniul combaterii traficului de droguri.
Foto: Hannes P Albert/dpa
Petre Apostol
04 feb. 2026, Știri externe

Președintele columbian Gustavo Petro a avut cuvinte dure la adresa Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), după ce agenția a raportat că producția de cocaină din Columbia ar fi crescut cu 65% în ultimii doi ani și că suprafața de cultură a coca se află la niveluri record.

„De mai bine de un deceniu, cifrele UNODC sunt extrem de inexacte”, a spus Petro, fără a prezenta dovezi care să susțină afirmația, potrivit AP.

Petro a spus că, în cadrul întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump, a încercat să ofere informații mai exacte despre progresul Columbiei în lupta împotriva drogurilor. Totodată, a afirmat că a discutat despre implementarea unei metode științifice și independente de monitorizare a producției de cocaină.

„La întoarcerea acasă, voi lansa o inițiativă pentru a ajuta fermierii din zonele izolate să nu mai lucreze pentru traficanți de droguri sau grupări rebele care profită de comerțul cu cocaină”, a adăugat el.

Întrebat despre traficul de droguri în Columbia, Petro a subliniat că adevărații lideri ai comerțului ilegal nu sunt cei care acționează în junglă, ci se află în Dubai, Madrid și Miami.

„Agențiile americane cunosc aceste nume și eu le-am împărtășit personal președintelui Trump”, a spus el.

Gustavo Petro a abordat și relația comercială cu Venezuela

„Am discutat despre modalități de a reactiva Venezuela, inclusiv prin investiții în proiecte de energie regenerabilă în nordul Columbiei, care ar putea exporta electricitate către țara vecină”, a explicat președintele columbian.

El a reafirmat sprijinul pentru o soluție pașnică și pentru protejarea vieții oamenilor în zonele afectate de violențele traficanților și grupurilor rebele.

Într-un moment mai relaxat al întâlnirii, Petro a spus că i-a oferit lui Trump sugestia ca celebra sa șapcă roșie MAGA să conțină un „s” la final, astfel încât să spună „Make the Americas Great Again” („Să facem Americile mărețe din nou”).

Petro a descris întâlnirea ca fiind pozitivă. „Impresia mea după câteva ore de discuții este în primul rând că a fost pozitivă”, a spus el.

La rândul său, Trump a spus că „ne-am înțeles foarte bine” și că țările lucrează împreună pentru combaterea traficului de droguri.

Trump a declarat că, deși diferă politic, a apreciat abordarea directă a președintelui columbian.

Întâlnirea a avut loc într-un cadru privat, fără prezența jurnaliștilor. Cei doi lideri au discutat și despre ridicarea sancțiunilor americane impuse Columbiei.

