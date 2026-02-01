Trump vorbește despre un mare acord petrolier cu China și amenință Canada cu tarife dure dacă se apropie de Beijing

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Washingtonul ar „saluta” China dacă ar dori să cumpere petrol american, susținând că cele două mari puteri ar putea încheia „un acord grozav” în domeniul energetic, într-un context internațional tot mai tensionat, scrie Baha.

Liderul de la Casa Albă a legat aceste declarații și de relațiile comerciale ale altor state cu Beijingul, avertizând Canada că va impune tarife „foarte substanțiale” dacă va ajunge la un acord economic cu China.

Trump a mai spus că India va începe să importe petrol din Venezuela, „în loc să îl cumpere din Iran”, semnalând o reconfigurare a fluxurilor energetice globale. În același timp, el a afirmat că administrația sa se înțelege „foarte bine” cu conducerea interimară a Venezuelei, fără ca până acum să fi fost discutată o eventuală împărțire a profiturilor din petrol.

„Vom vinde foarte mult petrol, noi vom lua o parte, iar ei vor lua mult, iar Venezuela va câștiga mai mulți bani decât a câștigat vreodată”, a susținut președintele american în fața reporterilor.

Deși a insistat că are „o relație excelentă” cu președintele chinez Xi Jinping, Trump a avertizat că SUA nu vor permite ca Beijingul „să preia controlul asupra Canadei” prin acorduri comerciale sau influență economică.

În paralel, liderul de la Washington a dezvăluit că Statele Unite au început negocieri privind Groenlanda, despre care a spus că sunt „destul de bine convenite”.

Trump a adăugat că un acord cu Danemarca referitor la securitatea insulei ar fi „foarte important din punct de vedere al securității naționale”, sugerând că regiunea ar putea deveni un punct strategic major în competiția globală dintre marile puteri.