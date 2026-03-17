FT: Iranul câștigă bani din petrol, transportă țiței cu flota din umbră, în timpul războiului. America închide ochii

Cel puțin 13 supertancuri au încărcat țiței la principalul terminal de export al țării, de pe insula Kharg, de când SUA și Israelul au început atacurile asupra țării la sfârșitul lunii trecute, potrivit analiștilor care urmăresc transporturile iraniene prin intermediul imaginilor din satelit, citați de Financial Times.

Aproximativ 24 de milioane de barili de petrol iranian au trecut prin Strâmtoarea Ormuz în această perioadă, potrivit Kpler, o firmă de date.

Iranul a închis, practic, calea navigabilă, prin care se transportă în mod normal aproximativ 20% din petrolul și gazul natural lichefiat din lume, pentru toate celelalte nave, prin atacuri asupra petrolierelor din Golf.

Perturbarea a contribuit la creșterea prețului petrolului peste 100 de dolari pe baril . Alte țări din Orientul Mijlociu și-au redus dramatic producția de petrol și gaze, deoarece nu au nicio modalitate de a exporta sau de a stoca țițeiul.

SUA tolerează vânzările. Navele Indiei și Chinei trec prin Strâmtoare

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că Washingtonul este pregătit să tolereze vânzările iraniene, în ciuda sancțiunilor americane existente. „Navele iraniene au început deja să iasă și am permis acest lucru pentru a aproviziona restul lumii”, a declarat el pentru CNBC .

Iranul a permis din ce în ce mai mult navelor indiene și potențial chineze să treacă prin strâmtoare.

„Credem că va exista o deschidere naturală pe care iranienii o lasă să iasă și, deocamdată, suntem de acord cu asta. Vrem ca lumea să fie bine aprovizionată”, a adăugat Bessent.

SUA au ridicat, de asemenea, sancțiunile asupra petrolului rusesc pentru a încerca să calmeze piețele, o mișcare care ar putea duce la o mai mare concurență pentru petrolul iranian cu rafinăriile chineze.

Comentariile lui Bessent au venit în ciuda presiunii crescânde de la Washington ca SUA să taie veniturile din petrol ale Teheranului. „Dacă vom continua pe această scară de escaladare, o mișcare de restricționare a exporturilor de petrol iranian va câștiga probabil mai multă tracțiune în Biroul Oval”, a declarat Helima Croft de la RBC Capital.

13 petroliere încărcate de Iran făceau parte din așa-numita „flotă din umbră”

SUA a declarat că a atacat sâmbătă peste 90 de ținte pe insula Kharg, inclusiv instalații de depozitare a minelor navale, dar a lăsat infrastructura petrolieră neatinsă. Cu toate acestea, unii susținători din Washington au început să facă presiuni pentru ca SUA să preia controlul asupra insulei, în efortul de a recâștiga influența asupra Iranului.

Chiar dacă navele care transportă țiței iranian își maschează de obicei călătoriile pentru a evita sancțiunile americane, analiștii le pot urmări prin intermediul imaginilor din satelit și pot estima cantitatea de petrol exportată în funcție de dimensiunea lor.

Înainte de conflict, Iranul și-a accelerat exporturile de petrol, transportând la un moment dat aproape 4 milioane de barili pe zi pentru a încerca să scoată țițeiul din Golf.

De la începutul conflictului, Teheranul a încărcat zilnic în petroliere între 1,5 și 1,6 milioane de barili, au declarat analiștii de la Kpler și Vortexa, o altă companie de date energetice.

Acest volum de petrol, presupunând o reducere de 10 dolari față de prețul țițeiului Brent din cauza sancțiunilor americane, reprezintă venituri de aproximativ 140 de milioane de dolari pe zi.

Majoritatea navelor folosite de Iran sunt supertancuri care transportă până la 2 milioane de barili de petrol. Chiar și după ce SUA au bombardat Kharg, afacerile au continuat ca de obicei. Au fost destul de constante, nu am văzut o schimbare majoră, au arătat analiștii pentru FT.

Claire Jungman, analistă la Vortexa, a declarat că șapte din cele 13 petroliere încărcate de Iran făceau parte din așa-numita flotă din umbră, un grup de nave care transportă petrol sancționat, ascunzându-și călătoriile și fără asigurare occidentală.

Peste 90% din exporturile de petrol ale Iranului merg către China, adesea către rafinării independente mici care cumpără țițeiul în ciuda sancțiunilor impuse din cauza reducerilor semnificative de preț.

Însă, având în vedere creșterea prețurilor la țiței de la începutul conflictului, este probabil ca veniturile Iranului să crească brusc. Luni, Brent se tranzacționa puțin peste 101 dolari pe baril la Londra.