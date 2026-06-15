Ministerul Finanțelor a lansat o nouă emisiune de titluri de stat FIDELIS. Ce dobânzi sunt

Noua emisiune de titluri de stat FIDELIS include și două tranșe speciale pentru donatorii de sânge, introduse în contextul Zilei Internaționale a Donatorului de Sânge, marcată pe 14 iunie.

Donatorii care fac dovada donării de sânge începând cu 1 ianuarie 2026 pot subscrie în condiții speciale, cu praguri minime reduse.

Pentru tranșa în lei dedicată donatorilor, pragul minim de subscriere este de 500 de lei, față de 5.000 de lei pentru tranșele obișnuite, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei.

Pentru tranșa în euro dedicată donatorilor, pragul minim de subscriere este de 100 de euro, față de 1.000 de euro pentru tranșele obișnuite, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro.

Dobânzi de până la 7,60% în lei și 6,80% în euro

Emisiuni în lei:

6,35%, cu scadență la 2 ani;

7,35%, cu scadență la 2 ani, tranșă specială dedicată donatorilor de sânge;

6,90%, cu scadență la 4 ani;

7,60%, cu scadență la 10 ani.

Emisiuni în euro:

4,00%, cu scadență la 3 ani;

4,85%, cu scadență la 5 ani;

5,80%, cu scadență la 10 ani;

6,80%, cu scadență la 10 ani, tranșă specială dedicată donatorilor de sânge.

Cum se poate subscrie

Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei pentru emisiunile în lei și de 100 de euro pentru cele în euro.

Subscrierile se fac prin BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, BCR, BRD – Groupe Société Générale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Ministerul Finanțelor a precizat că titlurile sunt listate la Bursa de Valori București (BVB), putând fi vândute înainte de scadență fără a pierde dobânda acumulată, în funcție de prețul din piață, iar toate veniturile din dobânzi sau câștiguri de capital sunt 100% neimpozabile. Totodată, investiția în titlurile poate fi o modalitate excelentă de diversificare a portofoliului personal.