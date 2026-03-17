„Din cauza războiului, trebuie să fiu aici”. Trump cere amânarea vizitei sale în China cu „aproximativ o lună”

Președintele american Donald Trump a declarat luni că a cerut Chinei amânarea vizitei sale în această țară cu „aproximativ o lună", din cauza conflictului din Orientul Mijlociu.
Diana Nunuț
17 mart. 2026, 08:58, Știri externe

Președintele american Donald Trump a solicitat amânarea cu „aproximativ o lună” a vizitei sale programate la Beijing, în contextul războiului în desfășurare în Orientul Mijlociu.

„Din cauza războiului, simt că vreau să fiu aici, că trebuie să fiu aici. Așa că am solicitat amânarea întâlnirii cu aproximativ o lună. Și aștept cu nerăbdare să mă întâlnesc cu el. Avem o relație foarte bună”, a spus Trump, referindu-se la președintele chinez Xi Jinping, notează BBC.

China a declarat că se află în contact cu SUA în legătură cu vizita lui Trump. „Diplomația la nivel de șef de stat joacă un rol strategic de orientare de neînlocuit în relațiile dintre China și SUA. Cele două părți mențin comunicarea cu privire la vizita președintelui Trump în China”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al țării, Lin Jian, potrivit The Guardian.

Anterior, președintele Trump sugerase că vizita sa în China ar putea fi suspendată dacă Beijingul nu răspundea la solicitarea SUA de a obține ajutor din partea unor țări terțe pentru securizarea strâmtorii Ormuz.

Luni, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a afirmat că au loc discuții „de la lider la lider” între președintele Trump și președintele chinez Xi Jinping și că, „în acest moment”, Trump așteaptă cu nerăbdare să viziteze China. Totuși, ea a punctat că aceste date „ar putea fi modificate”, potrivit AP.

Momentan, întâlnirea dintre Trump și omologul său chinez este programată să aibă loc între 31 martie și 2 aprilie, după ultimele lor discuții față în față din octombrie anul trecut.

Ambasada Chinei la Washington a declarat pentru BBC că a văzut știrile referitoare la întâlnire, însă nu a venit cu informații suplimentare privind o confirmare oficială a amânării vizitei.

