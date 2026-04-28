Surse: Cum vede Trump ultima propunere a Iranului privind încetarea războiului

Președintele american Donald Trump a dat de înțeles luni că este puțin probabil să accepte ultimele propuneri ale Iranului privind încetarea războiului, au declarat surse pentru CNN.

Liderul de la Casa Albă s-a declarat nemulțumit de acest lucru în cadrul unei întâlniri cu oficiali din domeniul securității naționale, organizată luni, în care au fost discuții și despre situația din Iran, potrivit unui oficial american citat de Reuters.

Informația vine în contextul în care iranienii propun încheierea luptelor și redeschiderea Strâmtorii Ormuz în schimbul amânării discuțiilor despre programul nuclear al Teheranului.

Washingtonul susține că programul nuclear al Iranului trebuie abordat de la început

Oficialul american familiarizat cu discuțiile care au avut loc luni a declarat pentru Reuters, sub protecția anonimatului, că este puțin probabil ca acest lucru să satisfacă Washingtonul, care susține că problemele nucleare trebuie abordate încă de la bun început.

Potrivit oficialilor citați de CNN, redeschiderea Strâmtorii Ormuz fără a rezolva problemele legate de programul nuclear al Iranului ar putea elimina un element-cheie al pârghiei de negociere a Statelor Unite.

Casa Albă a refuzat să comenteze informațiile relatate de CNN și Reuters.

„Este vorba de discuții diplomatice delicate, iar SUA nu vor negocia prin intermediul presei. Așa cum a afirmat președintele, Statele Unite dețin controlul și vor încheia doar un acord care pune pe primul plan interesele poporului american, fără a permite niciodată Iranului să dețină o armă nucleară”, a declarat Olivia Wales, adjunctă a secretarului de presă, într-o declarație pentru CNN.

Negocierile, în impas

Negocierile dintre SUA și Iran se află în impas. În weekend, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a purtat discuții la Islamabad, Pakistan, și Muscat, Oman. Pe de altă parte, Trump a anulat o vizită a trimisului său special Steve Witkoff și a ginerelui său Jared Kushner la Islamabad, invocând lipsa de progrese.

Liderul de la Casa Albă a sugerat însă că dialogul ar putea continua direct, prin telefon: „Dacă vor, putem vorbi”, a declarat acesta.