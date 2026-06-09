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Trump promite că SUA „va răspunde” după ce a acuzat Iranul că a doborât un elicopter Apache

Armata americană l-a informat pe Donald Trump că Iranul a doborât un elicopter Apache al Armatei care s-a prăbușit în largul coastelor Omanului. Președintele american a declarat că SUA „trebuie, din necesitate, să răspundă la acest atac”.
Trump promite că SUA „va răspunde” după ce a acuzat Iranul că a doborât un elicopter Apache
sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
09 iun. 2026, 20:38, Știri externe
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„Tocmai am fost informat de către marea noastră armată că, noaptea trecută, iranienii au doborât unul dintre elicopterele noastre Apache extrem de sofisticate în timp ce patrulau deasupra Strâmtorii Ormuz”, a spus Trump, marți, într-o postare pe Truth Social.

Potrivit președintelui american, „au fost implicați doi piloți, ambii fiind în siguranță și nevătămați. Cu toate acestea, Statele Unite trebuie, din necesitate, să răspundă la acest atac”, relatează CNN.

O barcă-dronă fără echipaj a Statelor Unite a salvat doi membri ai echipajului elicopterului.

Incidentul a marcat prima pierdere a unui elicopter Apache de la începutul conflictului cu Iranul.

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