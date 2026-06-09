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Trump, despre echipajul elicopterului salvat de dronă: „Piloții sunt bine. Vom publica un raport mâine”

O dronă a salvat echipajul unui elicopter al armatei americane, care s-a prăbușit marți dimineață în apropierea strâmtorii Ormuz. Ambii piloți sunt teferi, potrivit președintelui Trump.
Trump, despre echipajul elicopterului salvat de dronă: „Piloții sunt bine. Vom publica un raport mâine”
Ioana Târziu
09 iun. 2026, 18:48, Știri externe
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Doi piloți americani au fost salvați de o dronă, după ce elicopterul lor s-a prăbușit marți în apropierea strâmtorii Ormuz, potrivit AP.

Președintele american Donald Trump a fost informat despre accident, în timp ce vorbea cu jurnaliștii pe Aeroportul Internațional John F. Kennedy din New York.

„Piloții sunt bine. Da”, a declarat Trump. „Nimeni rănit. Vom publica un raport mâine. Dar piloții sunt bine”, mai arată sursa.

Elicopterul se afla într-o patrulă

Accidentul s-a produs marți, în jurul orei 3:30 dimineața, ora locală, în largul coastei Omanului. Incidentul a avut loc în timp ce elicopterul se afla într-o patrulă, a declarat Comandamentul Central al armatei americane.

O ambarcațiune fără pilot, de 7,2 metri lungime, i-a localizat pe cei doi aviatori. Aceasta i-a adus la țărm după ce au petrecut aproximativ două ore în apă, a declarat căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA, potrivit sursei.

Cauzele prăbușirii elicopterului, necunoscute

Oficialii militari nu au precizat ce a cauzat prăbușirea elicopterului armatei americane.

Potrivit unui comunicat de presă militar, cauzele producerii accidentului sunt în curs de investigare.

Elicopterele AH-64 Apache au fost un element cheie pentru armata americană. Elicopterele au fost folosite și de Emiratele Arabe Unite pentru a doborî drone iraniene.

Președintele american a mai declarat că un acord cu Iranul este aproape.

„Avem șanse mari” să semnăm un acord în „două sau trei zile”, a spus Trump. Însă, nu a oferit detalii despre motivele noului său optimism. În cele două luni de când SUA și Iranul au convenit asupra unui armistițiu inițial, Trump a prezis în repetate rânduri că un acord este aproape.

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