Kremlin: Rusia nu a primit semnale din partea țărilor europene cu privire la cooperarea în sectorul energetic

Reprezentanții Kremlinului susțin că Rusia nu a primit semnale din partea țărilor europene cu privire la continuarea cooperării în sectorul energetic. Rușii mai anunță că sunt de acord cu acord cu președintele american în ceea ce privește evaluarea principalilor lideri europeni.
Petru Mazilu
18 mart. 2026, 12:50, Economic

Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Rusia nu a primit semnale din partea țărilor europene cu privire la continuarea cooperării în sectorul energetic, potrivit Nexta.

El a mai spus că președintele Vladimir Putin „este deschis unui dialog constructiv și discuțiilor despre cele mai presante probleme”.

De asemenea, Kremlinul susține că a evaluat actuala generație de politicieni europeni și a fost de acord cu Donald Trump.

Starmer nu este Churchill și Macron nu este de Gaulle, au transmis rușii adăugând că lista poate fi completată cu multe alte nume.

