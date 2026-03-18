Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului, a declarat că Rusia nu a primit semnale din partea țărilor europene cu privire la continuarea cooperării în sectorul energetic, potrivit Nexta.

El a mai spus că președintele Vladimir Putin „este deschis unui dialog constructiv și discuțiilor despre cele mai presante probleme”.

De asemenea, Kremlinul susține că a evaluat actuala generație de politicieni europeni și a fost de acord cu Donald Trump.

Starmer nu este Churchill și Macron nu este de Gaulle, au transmis rușii adăugând că lista poate fi completată cu multe alte nume.