FT. Ucraina stabilește un plan pe mai multe niveluri cu Europa și SUA pentru aplicarea oricărui armistițiu cu Rusia

Ucraina a ajuns la un acord de principiu cu partenerii săi occidentali prin care orice încălcare repetată a unui armistițiu de către Rusia va primi un răspuns militar din partea Europei și SUA, scrie Financial Times.

Oficiali din Ucraina, Europa și SUA au analizat această propunere în mai multe întâlniri care au avut loc în lunile decembrie și ianuarie, mai relatează FT și Reuters.

Planul stabilit de Ucraina prevede reacții directe în cazul în care Rusia nu respectă un acord de încetare a focului convenit de ambele părți.

Reprezentanți ai Kievului, Moscovei și Washingtonului urmează să se întâlnească miercuri și joi la Abu Dhabi. Scopul acestor discuții este găsirea unei soluții pentru încheierea războiului.

Potrivit planului, au explicat trei surse apropiate, orice încălcare a unui armistițiului de către Rusia va declanșa un răspuns în maximum 24 de ore.

Prima reacție va consta într-un avertisment diplomatic, urmat de măsuri ale armatei ucrainene, care sunt necesare pentru oprirea incidentului.

Dacă luptele nu se opresc după acest interval, va începe a doua etapă. Aceasta va include forțe din așa-numita Coaliție a celor Dispuși.

Din acest grup fac parte mai multe state ale Uniunii Europene, alături de Marea Britanie, Norvegia, Islanda și Turcia, relatează tot FT.

În cazul în care încălcarea armistițiului se transformă într-un atac de amploare, la 72 de ore de la incidentul inițial va intra în acțiune un răspuns militar coordonat. Acesta va fi susținut de o forță sprijinită de Occident și va include armata americană, au declarat oficialii.

Discuții la Paris și Kiev despre garanții de securitate. Rolul aliaților occidentali

Planul a fost discutat pentru prima dată la Paris, în decembrie, între oficiali ucraineni, europeni și americani. Consilierii pentru securitate națională ai statelor dispuse să participe au continuat discuțiile la Kiev, pe 3 ianuarie, conform unei surse.

Aceleași surse au arătat că președintele Volodimir Zelenski a adus în discuție și poziția Statelor Unite față de președintele Donald Trump.

Subiectul a fost abordat în timpul vizitei liderului ucrainean la Mar-a-Lago, în decembrie.

În acest context, Regatul Unit și Franța au spus că își asumă angajamentul de a trimite trupe și armament în Ucraina.

Această implicare face parte din garanțiile de securitate susținute de SUA și legate de un acord de pace în 20 de puncte, care să pună capăt invaziei rusești.

Liderii principalilor aliați ai Kievului au spus, după reuniunea de la Paris, că o forță europeană de „descurajare” va asigura „măsuri de reasigurare în aer, pe mare și pe uscat” după un armistițiu.

Această forță va beneficia de sprijin logistic și de informații din partea SUA.

În luna ianuarie, Volodimir Zelenski a afirmat că garanțiile de securitate negociate cu SUA și sprijinul partenerilor europeni erau „100% gata”.

El a precizat că Kievul „așteaptă ca partenerii noștri să confirme data și locul când îl vom semna”.

„I-am spus părții americane că acest lucru este important nu numai pentru mine, este, de asemenea, foarte important… ca oamenii să vadă progrese”, a declarat Zelenski la Kiev, joi.

Multe detalii ale acordului rămân, însă, neclare. În mod evident, aceste garanții depind de existența unui armistițiu exact, care nu a fost încă obținut.

Donald Trump i-a oferit lui Zelenski garanții de securitate pe care liderul ucrainean le-a descris drept „asemănătoare NATO”.

Acestea ar funcționa similar Articolului 5 al alianței, prin care un nou atac rusesc ar duce la un răspuns colectiv. Volodimir Zelenski a spus că Trump a propus o durată de 15 ani, în timp ce Ucraina încearcă extinderea la 50 de ani.