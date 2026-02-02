Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total

Mesajul a fost trimis pe rețeaua Truth Social imediat după încheierea ceremoniei de la Los Angeles

„Premiile Grammy sunt cele mai proaste, practic de neuitat! CBS e norocoasă că nu mai are acest gunoi în programul său”, și-a început Trump atacul.

Președintele SUA l-a amenințat cu un proces pe prezentatorul pe care l-a numit patetic și lipsit de talent.

„Gazda, Trevor Noah, oricine ar fi el, e aproape la fel de prost ca Jimmy Kimmel la Premiile Academiei cu rating scăzut. Noah a spus, în mod incorect despre mine, că Donald Trump și Bill Clinton au fost pe Insula Epstein. Greșit!!! Nu pot vorbi în numele lui Bill, dar eu nu am fost niciodată pe Insula Epstein, nici în apropiere, și până la declarația falsă și defăimătoare din această seară, nu am fost niciodată acuzat că aș fi fost acolo, nici măcar de către mass-media care transmite fake-news-uri. Noah, un ratat total, ar fi bine să-și pună faptele la punct și să le clarifice repede. Se pare că îmi voi trimite avocații să-l dea în judecată pe acest biet, patetic, lipsit de talent și prost de DJ și să-l dea în judecată pentru o grămadă de dolari. (…) Pregătește-te, Noah, o să mă distrez cu tine”, a mai scris Donald Trump pe propria rețea de socializare.

Trump, vizat de ironiile lui Noah

În timpul evenimentului care a avut loc în noaptea de duminică spre luni, Trevor Noah a făcut mai multe glume despre vedete inclusiv despre Nicki Minaj care s-a apropiat de mișcarea MAGA.

„Nicki Minaj nu este aici. Ea este încă la Casa Albă cu Donald Trump, discutând probleme foarte importante”, a spus Noah, în uralele publicului de la Crypto.com Arena comentând vizita de la Casa Albă a lui Minaj, potrivit AP.

Noah a continuat ironiile. „De fapt, Nicki, eu am cel mai mare fund, toată lumea spune asta, Nicki”, a adăugat Noah. Totuși, el nu a menționat în mod direct Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA deși mulți participanți la eveniment purtau insigne „ICE OUT”.

De asemenea, prezentatorul evenimentului nu s-a referit în mod direct la Groenlanda și la dosarele Epstein.

Trump și ICE, atacați de Bad Bunny

În timpul ceremoniilor Grammy, Trump a fost vizat și de celebrul Bad Bunny. Cântărețul portorican Bad Bunny i-a atacat pe Donald Trump și pe agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) în timp ce accepta premiul pentru cea mai bună muzică urbană latină. Bad Bunny s-a referit la politica privind imigranții a Administrației Trump și a cerut ca ICE „să iasă”.

„Nu suntem sălbatici. Nu suntem animale. Nu suntem extratereștri. Suntem ființe umane și suntem americani”, a declarat el, îndemnând oamenii să nu se lase „contaminați” de „ură”.

Bad Bunny a decis că turneul său mondial, care a început în noiembrie, nu va include nicio oprire în Statele Unite. Asta pentru a-și proteja fanii de potențiale raiduri ICE. Puerto Rico se află sub jurisdicția SUA din 1898, iar cântărețul este cetățean american.