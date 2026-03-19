„O altă zi de panică și frică în Rio de Janeiro”: cel puțin opt morți în urma unei razii a poliției braziliene într-o favelă

Autoritățile polițienești braziliene au declarat că în urma raidului de miercuri a fost ucis Claudio Augusto dos Santos, unul dintre comandanții puternicului grup criminal „Comando Vermelho” (Comandamentul Roșu), potrivit Al Jazeera.

Șeful poliției militare, Marcelo Menezes Nogueira, a declarat că raidul a dus la o „confruntare armată majoră”. Dos Santos și alți șase suspecți au fost uciși, iar un localnic ar fi fost prins în focul încrucișat după ce a fost luat ostatic.

Un autobuz incendiat

Martori locali au descris cum persoane afiliate Comandamentului Roșu au ripostat la raid blocând drumurile și dând foc unui autobuz.

„Au urcat în autobuz, mi-au spus să dau jos pasagerii și au dat foc autobuzului. Totul s-a întâmplat foarte repede”, a declarat șoferul de autobuz Marcio Souza pentru agenția de știri AFP.

Poliția a declarat că cinci persoane au fost arestate pentru presupuse acte de vandalism. Aproximativ 150 de ofițeri de poliție militară au participat la raid în zone precum Prazeres, Fallet, Fogueteiro, Coroa, Escondidinho și Paula Ramos.

Dos Santos era implicat în traficul de droguri din favela Prazeres și, potrivit relatărilor mass-media, existau 10 mandate de arestare pe numele său. Poliția l-a acuzat pe Dos Santos de implicare în uciderea unui turist italian, Roberto Bardella.

Un raid din octombrie, descris ca „masacru”

Operațiunea de miercuri are loc la câteva luni după ce, în octombrie, un raid al poliției a dus la moartea a peste 130 de persoane în favela Complexo da Penha din Rio, ridicând semne de întrebare cu privire la metodele forțelor de securitate ale statului.

Președintele Luiz Inacio Lula da Silva a criticat dur acel raid, calificându-l drept un masacru. Unii politicieni de stânga din Brazilia au criticat raidul de miercuri, considerându-l o continuare a tendinței de confruntări nesăbuite între poliție și crima organizată.

Reacțiile politicienilor din Brazilia

„O altă zi de panică și frică în Rio de Janeiro”, a scris online Renata da Silva Souza, deputată statală pentru Rio de Janeiro.

„Este o dovadă a lipsei de pregătire a poliției, care a desfășurat o operațiune în Morro dos Prazeres fără a planifica reacția inevitabilă. Rezultatul a fost pe deplin previzibil: populația locală prinsă în focul încrucișat, străzi blocate și un autobuz incendiat”.

Souza a adăugat că a depus o plângere oficială la parchet pentru a cere tragerea la răspundere pentru perturbarea vieții civile și numărul mare de victime.

Între timp, politicienii de dreapta din Brazilia au cerut utilizarea unei forțe mai mari împotriva infractorilor din țară.

„Ceea ce este cu adevărat revoltător este ceea ce acești infractori le fac celor care nu au absolut nimic de-a face cu activitățile lor”, a postat pe rețelele sociale guvernatorul statului Rio de Janeiro, Claudio Castro.

Guvernul brazilian, împotriva lui Trump

Rapoartele mass-media au indicat că guvernul brazilian încearcă în prezent să-l descurajeze pe Donald Trump, să eticheteze grupuri precum Comandamentul Roșu drept „organizații teroriste străine”, o denumire folosită anterior pentru a identifica grupurile care amenință securitatea națională a SUA.

Însă, din ce în ce mai des, administrația Trump a aplicat această etichetă rețelelor criminale și cartelurilor de droguri din America Latină, plasându-le în aceeași categorie cu organizații precum Al-Qaeda.

Criticii avertizează că eticheta de „organizație teroristă străină” a fost folosită pentru a promova acțiuni militare împotriva grupurilor criminale din America Latină.