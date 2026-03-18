Statele Unite vor impune o garanție de 15.000 de dolari solicitanților de viză din încă 12 țări

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a precizat că 12 țări sunt adăugate pe o listă care include deja alte 38 de state, în mare parte din Africa, titrează Reuters.

Programul extins de garanții pentru vize, care obligă cetățenii acelor țări să plătească 15000 de dolari pentru obținerea unei vize B1 sau B2 pentru afaceri și turism, intră în vigoare la 2 aprilie. Scopul măsurii este prevenirea depășirii duratei legale de ședere, a spus oficialul.

Noile state incluse în programul de garanții pentru vize sunt: Cambodgia, Etiopia, Georgia, Grenada, Lesotho, Mauritius, Mongolia, Mozambic, Nicaragua, Papua Noua Guinee, Seychelles și Tunisia.

Oficialul a adăugat că garanțiile vor fi returnate titularilor de vize care se întorc în țara de origine în conformitate cu termenii vizei și ai garanției sau care nu călătoresc deloc.

De la preluarea mandatului în ianuarie anul trecut, Trump, republican, a urmărit o politică dură în materie de imigrație, inclusiv o campanie agresivă de deportări, revocări de vize și cărți verzi, precum și verificări ale postărilor pe rețelele sociale și ale discursurilor anterioare ale imigranților.

Organizațiile pentru drepturile omului au condamnat politicile lui Trump în domeniul imigrației și al călătoriilor, susținând că acestea limitează garanțiile de drept procesual și libertatea de exprimare. Trump și aliații săi afirmă că politicile urmăresc îmbunătățirea securității interne.

În luna iunie a anului trecut, el a emis o interdicție de călătorie care a blocat total sau parțial cetățenii din 19 țări să intre în SUA, invocând motive de securitate națională.

Oficialul Departamentului de Stat a mai spus că programul de garanții pentru vize a redus numărul persoanelor care depășesc durata legală a șederii.

Cele 38 de țări incluse anterior sunt: Algeria, Angola, Antigua și Barbuda, Bangladesh, Benin, Bhutan, Botswana, Burundi, Republica Capului Verde, Republica Centrafricană, Coasta de Fildeș, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Gabon, Gambia, Guineea, Guineea-Bissau, Kârgâzstan, Malawi, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Sao Tome și Principe, Senegal, Tadjikistan, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia și Zimbabwe.