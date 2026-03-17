„NATO face o greșeală foarte prostească, acesta a fost un test important”. Trump este furios și pe Macron, pe Starmer și pe Kent. Despre iranieni crede că sunt „cei mai răi, după Hitler” și anunță că pregătește „ceva” și în Cuba

Donald Trump: „NATO face o greșeală foarte prostească”

În Biroul Oval, de față cu premierul Irlandei, președintele SUA, Donald Trump, a comentat situația din Strâmtoarea Ormuz și refuzurile aliaților din NATO:

„Ei bine, nu avem nevoie de prea mult ajutor și, de fapt, nu avem nevoie de niciun ajutor. (…) Nu vor să ne ajute, ceea ce este uimitor. Adică, uimitor. NATO face o greșeală foarte prostească… Acesta a fost un test important. Ar fi trebuit să fie acolo. (…) Noi am ajutat cu Ucraina, iar ei nu ne-au ajutat cu Iranul. (…)

Chiar nu mi-e frică de nimic. Ajutăm alte țări. Și când ele nu ne ajută, adică, este cu siguranță ceva la care ar trebui să ne gândim. Nu am nevoie de Congres pentru această decizie. După cum probabil știți, pot lua această decizie singur.”

„Dacă ne întoarcem la Hitler, aceștia sunt cei mai răi oameni”

Liderul de la Casa Albă vorbit și despre asasinarea lui Ali Larijani și situația din Iran: „Conducătorul lor principal a fost de fapt ucis ieri. El a fost responsabil pentru uciderea protestatarilor”.

„Am putea să le întrerupem capacitatea electrică într-o oră. Nu pot face nimic acum, pentru că totul este distrus. Nu au radar, nu au sisteme antiaeriene. Nu au nimic. Le putem întrerupe energia electrică în câteva minute, dacă am vrea. Nu pot face nimic în privința asta. (…) Dacă am pleca chiar acum, le-ar lua 10 ani să se reconstruiască. Dar nu suntem încă pregătiți să plecăm. Vom pleca în viitorul apropiat – practic în viitorul foarte apropiat. (…) Toată armata lor este prezentă, dar oricând cineva poate arunca o mină în apă. E ca și cum ar fi terorismul. Așa că ne-am gândit că Europa ar putea ajuta cu asta, pentru că au niște dragoare de mine. Iranul avea 24 de nave de mine, despre care se pare că toate sunt scufundate”. (…) Nu le poți da arme nucleare. Le poți da puști, le poți da arme de foc — dar nu le poți da arme nucleare. Am decimat acea țară și, dacă te uiți la BBC, e aproape ca și cum am lupta la egalitate – nu luptăm la egalitate. A fost o știre foarte inexactă. A fost o știre falsă. Iranul este doar o operațiune militară pentru mine. Eram împotriva Iranului cu mult înainte să mă gândesc măcar că Israelul ar fi împotriva Iranului. (…) Sunt oameni răi, teribili. Dacă ne întoarcem la Hitler, aceștia sunt cei mai răi oameni – asta este de mult timp. Nu a existat nimic asemănător.

„Macron va părăsi funcția în foarte curând. Starmer nu este Churchill”

Donald Trump a lăsat de înțeles că refuzul președintelui Franței în ceea ce privește deblocarea Strâmtorii Ormuz pe timp de război – nu contează: „El va părăsi funcția foarte curând”.

Președintele american a arătat că este supărat și pe premierul britanic, Keir Starmer: „Am fost dezamăgit pentru că Keir era dispus să trimită două portavioane după ce am câștigat, pentru că, în esență, nu există nicio amenințare la adresa portavioanelor în acest moment. Îmi place de el. Cred că este un om bun, dar sunt dezamăgit. Din păcate, Starmer nu este Winston Churchill”.

„Sunt originar din Europa. Mulți dintre noi suntem”, a spus Donald Trump.

Laude pentru Țările din Golf

Șeful administrației de la Casa Albă a lăudat țările din Golf:

„Qatarul a fost grozav. Emiratele Arabe Unite au fost absolut grozave. Arabia Saudită a fost extraordinară. Bahrainul a fost foarte bun. Țările din Orientul Mijlociu și-au exprimat un sprijin foarte puternic și, bineînțeles, Israelul”.

„Joe Kent părea un tip destul de treabă. Bine că a plecat”

Donald Trump a comentat și demisia lui Joe Kent din cauza războiului din Iran:

„Întotdeauna am crezut că este un tip de treabă, dar întotdeauna am crezut că este slab în materie de securitate – foarte slab în materie de securitate. Nu-l cunoșteam bine, dar părea un tip destul de de treabă. Dar când am citit declarația lui, mi-am dat seama că este un lucru bun că a plecat pentru că a spus că Iranul nu reprezintă o amenințare. Iranul este o amenințare – fiecare țară și-a dat seama de asta.

Când cineva lucrează cu noi și spune că nu crede că Iranul este o amenințare – nu-i vrem pe acei oameni, pentru că există unii oameni, cred, care ar spune asta – dar nu sunt oameni inteligenți sau nu sunt oameni pricepuți. Iranul a fost o amenințare extraordinară”.

„Ucraina era distrusă într-o singură zi dacă nu i-am fi ajutat. Vom face ceva cu Cuba foarte curând”

Întrebat despre Ucraina, Donald Trump a acuzat fosta administrație democrată:

„Biden le-a dat echipamente și numerar între 350 și 400 de miliarde de dolari. Cineva trebuie să afle despre bani. Ai putea spune că nu a fost o amenințare – știți, noi îi ajutăm. Așa că i-am ajutat, iar ei nu ne-au ajutat. Și cred că este un lucru foarte rău pentru NATO. (…) Ucraina ar fi fost distrusă într-o singură zi dacă nu i-am fi ajutat. Sincer, Ucraina ar fi fost distrusă în prima zi”.

La final, președintele Trump a spus că pregătește ceva și în Cuba: „Cuba este într-o situație foarte proastă în acest moment. Ei vorbesc cu Marco. Și vom face ceva cu Cuba foarte curând’.