Prima pagină » Știri externe » Trump spune că „nu este mulțumit” de ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului

Trump spune că „nu este mulțumit” de ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că „nu este mulțumit” de ultima propunere înaintată de Iran în negocierile privind încheierea conflictului dintre cele două țări, respingând planul la scurt timp după ce acesta a fost transmis mediatorilor.
Trump spune că „nu este mulțumit” de ultima propunere a Iranului pentru încetarea războiului
Petre Apostol
01 mai 2026, 20:19, Știri externe

„Ei vor să facă o înțelegere, dar nu sunt mulțumit de ea, așa că vom vedea ce se întâmplă”, a spus Donald Trump, potrivit Associated Press.

Potrivit oficialilor americani, Iran a transmis noua propunere joi seară prin intermediul unor mediatori din Pakistan, în cadrul eforturilor de relansare a discuțiilor diplomatice.

Negocierile dintre cele două state continuă prin canale telefonice, după ce Washingtonul a anulat recent o deplasare a emisarilor săi în Pakistan.

Trump a descris conducerea de la Teheran ca fiind fragmentată și incoerentă.

„Este o conducere foarte dezorganizată. Toți vor să facă o înțelegere, dar sunt confuzi”, a afirmat liderul american.

Deși un armistițiu fragil pare să reziste de câteva săptămâni, cele două părți se acuză reciproc de încălcări. În paralel, tensiunile rămân ridicate în jurul Strâmtorii Ormuz, unde navele americane mențin restricții asupra transportului de petrol iranian, afectând economia Teheranului și piețele globale de energie.

Administrația Trump a mai transmis că propunerea iraniană includea amânarea discuțiilor privind programul nuclear, un punct considerat sensibil de Washington, care a justificat intervenția militară inițială prin necesitatea de a împiedica dezvoltarea armelor nucleare de către Iran.

„Cer lucruri cu care nu pot fi de acord”, a mai spus Trump.

Conflictul, început la sfârșitul lunii februarie, a provocat mii de victime și a afectat semnificativ economia globală, în special prin perturbarea transportului energetic și creșterea prețurilor la petrol.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Pensionar și condamnat penal, nașul de căsătorie al lui Sorin Grindeanu este ”consultant” la o firmă deținută de Hidroelectrica
G4Media
SONDAJ CURS: 58% dintre români cer demisia premierului Ilie Bolojan. Pe cine ar vota la alegerile parlamentare
Gandul
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
Cancan
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
Prosport
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
Libertatea
Calcul caloric. Ce îngrașă mai mult: 2 mici + cartofi prăjiți sau 5 mici (fără cartofi)?
CSID
Explozii la Tunelul Robești, de pe șantierul autostrăzii Sibiu – Pitești: „Ardeeee!”. Totul a fost planificat
Promotor