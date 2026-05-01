Siria: Lider religios ucis într-o explozie cu bombă, lângă Damasc

Televiziunea de stat siriană a transmis, vineri, că un lider religios șiit, de la templul Sayyeda Zeinab de lângă Damasc, a fost ucis într-o explozie cu bombă. Farhan Hassan al-Mansour, „a fost ucis într-o explozie cu bombă” în zona din jurul sanctuarului, a anunțat postul de televiziune, potrivit Le Figaro.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR) a considerat-o o „asasinare”, fără a specifica însă cine este responsabil, dar indicând că o „bombă fusese aruncată asupra mașinii” demnitarului.

Cea mai înaltă autoritate spirituală șiită din Siria a relatat, de asemenea, moartea clericului, declarând că acesta a fost ucis „într-o explozie cu o mașină-capcană”, potrivit aceleiași surse.

Al doilea atentat în mai puțin de un an

În iulie 2025, un alt atentat a fost produs asupra unui cleric șiit, care a fost împușcat mortal în regiunea Homs din centrul Siriei.

Președintele Ahmad al-Sharaa a promis că va proteja minoritatea șiită, estimată la aproximativ 300.000 de persoane.