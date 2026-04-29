Curtea Supremă slovacă menține pedeapsa pentru bărbatul care a încercat să-l asasineze pe premierul Robert Fico

Curtea Supremă a Slovaciei a decis, miercuri, să mențină decizia unei instanțe inferioare, care a condamnat un bărbat la 21 de ani de închisoare pentru un atac terorist și pentru tentativă de asasinat asupra premierului populist al țării, Robert Fico, scrie AP News.

În urmă cu aproape doi ani, Juraj Cintula, în vârstă de 73 de ani, a deschis focul asupra lui Fico pe 15 mai, în timp ce prim-ministrul își saluta susținătorii, după o ședință guvernamentală în orașul Handlová, la aproximativ 140 de kilometri nord-est de capitala Bratislava.

Atacul, motivat de dezacordul politic

Bărbatul a fost reținut imediat după atac . El a susținut că motivul atacului a fost dezacordul său cu politicile guvernamentale, dar a respins acuzația de a fi „terorist”. El a spus că a vrut să-i facă rău lui Fico, dar nu să-l omoare, potrivit aceleiași surse. Fico a fost împușcat în abdomen și a fost dus de la Handlová la un spital din orașul apropiat Banská Bystrica. A fost supus unei intervenții chirurgicale de cinci ore, urmată de o altă operație de două ore, două zile mai târziu.

Cintula a fost condamnat pe 21 octombrie și a făcut apel, însă hotărârea Curții Supreme de miercuri este definitivă.