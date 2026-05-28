Prima pagină » Știrile zilei » Curtea Supremă din Italia a decis împotriva unei turiste căreia i s-a refuzat apă de la robinet într-un hotel din Dolomiți

Curtea Supremă din Italia a decis împotriva unei turiste căreia i s-a refuzat apă de la robinet într-un hotel din Dolomiți

Femeia a susținut că apa este un drept universal al omului, însă instanța a stabilit că nu există nicio lege care să oblige hotelierii să o servească de la robinet, după un proces lung și costisitor.
Curtea Supremă din Italia a decis împotriva unei turiste căreia i s-a refuzat apă de la robinet într-un hotel din Dolomiți
sursa foto: pixabay
Mădălina Dinu
28 mai 2026, 08:06, Justiţie
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Cazul datează din 2019, când femeia a petrecut o săptămână la un hotel de cinci stele din stațiunea de schi Corvara, din Badia, în perioada Crăciunului și a Anului Nou. Ea avea un pachet de tip demipensiune, cu masa de seară inclusă, dar fără băuturi, notează The Guardian.

Potrivit presei italiene, turista a cerut în mod repetat apă de la robinet la cină, oferindu-se chiar să plătească pentru aceasta. Cererea i-a fost refuzată, iar în schimb, în fiecare seară găsea pe masă o sticlă de apă minerală de 0,75 litri, care costa 7 euro.

Pe durata șederii, femeia s-a plâns de „refuzul constant de a i se permite să consume apă de la robinet și obligarea de a cumpăra apă îmbuteliată”, potrivit publicației Corriere Alto Adige, care citează documente din instanță.

Instanțele de fond și de apel i-au respins cererea, iar femeia a făcut recurs la Curtea Supremă

Ulterior, aceasta a inițiat o acțiune în justiție, argumentând că apa este „o resursă naturală și un drept universal al omului” și că „asigurarea gratuită a unei cantități minime vitale este necesară pentru satisfacerea nevoilor esențiale și trebuie garantată”.

Femeia considera că apa de la robinet ar trebui să fie o parte integrantă a serviciilor oferite de un restaurant sau hotel, „la fel ca un pat cu lenjerie, o cameră încălzită și săpun în baie”.

Ea a solicitat despăgubiri de 2.700 de euro pentru „prejudiciul economic și suferința emoțională” suferite.

Instanțele de fond și de apel i-au respins cererea, iar femeia a făcut recurs la Curtea Supremă de Casație. Aceasta a confirmat că în Italia nu există nicio lege care să oblige restaurantele sau hotelurile să ofere apă de la robinet clienților și a respins definitiv cazul.

În Italia, a cere apă de la robinet gratuit într-un restaurant este, în general, considerat o încălcare a etichetei, mai ales dacă ospătarul a oferit deja opțiunea de apă plată sau minerală îmbuteliată. Cu toate acestea, clienții devin din ce în ce mai îndrăzneți, mulți dorind să evite consumul de plastic, iar tot mai multe restaurante încep să ofere apă filtrată.

Recomandarea video

Nume mari pe lista clienților autohtoni ai societății de avocatură care a semnat contract cu Președinția
G4Media
Noul Ferrari, făcut praf de fani: „E groaznic!” „Parcă e transport în comun!”
GSP.ro
Incidente grave la metrou, ținute la secret. Cum au rămas călătorii în beznă în stația Eroii Revoluției. Probleme sunt și la Preciziei, când explodează transformatoarele de la CET
Gandul
Nicoleta Luciu, în centrul dezvăluirilor făcute de Sile Cămătaru: ,,A fost doar o..''
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
Prosport
Șefa serviciilor secrete britanice dezvăluie câți soldați a pierdut Rusia în războiul contra Ucrainei
Libertatea
„Riscăm fenomene periculoase!” Singurul aliment pe care trebuie să-l evităm vara, potrivit medicului Vlad Ciurea
CSID
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia