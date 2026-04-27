Atac cu mașină-capcană în Irlanda de Nord: poliția suspectează gruparea New IRA. Reacția premierul britanic

Deflagrația a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, în localitatea Dunmurry din Irlanda de Nord, în apropierea unei secții de poliție. Potrivit Police Service of Northern Ireland (PSNI), dispozitivul exploziv a fost amplasat într-o mașină deturnată, aparținând unui curier, și detonat ulterior. Nu au fost înregistrate victime, însă mai mulți locuitori, inclusiv doi copii mici, au fost evacuați din zonă, scrie Euronews.

🚨NEW: The IRA are suspected to be behind the car bomb attack in Dunmurry 🇮🇪 In a recent statement, the police said: “This may well be the work of the new IRA” A delivery drivers car was hijacked just before 11pm last and a gas cylinder device was placed in the boot with the… pic.twitter.com/fPQ67Bky1W — BRITAIN IS BROKEN 🇬🇧 (@BROKENBRITAIN0) April 26, 2026

Suspiciuni privind implicarea unei grupări paramilitare

Autoritățile au indicat similitudini între acest atac și o tentativă eșuată de atentat din luna martie, produsă în orașul Lurgan. „Ipoteza noastră de lucru este că ar putea fi vorba despre acțiunea grupării New IRA”, a declarat adjunctul șefului poliției, Bobby Singleton. El a precizat că ancheta este în fază incipientă. Totuși a avertizat și că grupările paramilitare continuă să reprezinte un risc real. Polițiștii au intervenit imediat după explozie, evacuând locuințele din apropiere pentru a preveni eventuale victime. Autoritățile au subliniat că acțiunea rapidă a contribuit la limitarea consecințelor incidentului.

Reacții politice

Premierul britanic Keir Starmer a condamnat ferm atacul, afirmând că responsabilii vor fi trași la răspundere. De asemenea, lideri politici din Irlanda de Nord au denunțat incidentul. Prim-ministrul regional, Michelle O’Neill, a declarat că autorii atacului „nu reprezintă pe nimeni”, în timp ce liderul Partidului Unionist Democrat, Gavin Robinson, a calificat incidentul drept „profund îngrijorător”. Deși mai mici decât fosta Provisional IRA, grupările republicane disidente au continuat să desfășoare acțiuni violente în ultimii ani. Acestea folosesc frecvent dispozitive explozive improvizate și încearcă să vizeze forțele de ordine.