Un sat care a apărut în Game of Thrones a devenit o atracție turistică

Cushendun este un sat pitoresc aflat la vărsarea râului Dun în Irlanda de Nord, potrivit Express. Localitatea are case vechi bine conservate, un port frumos și o plajă liniștită. Acestea, dar și peisajele de coasă uimitoare i-au atras pe realizatorii filmului. Dealurile și peșterile din zonă au fost și ele folosite în tipul filmărilor.

Una dintre peșteri a fost folosită frecvent în timpul filmărilor pentru sezonul doi al serialului. Deși s-au format cu peste 400 de milioane de ani în urmă, acestea au devenit populare după apariția filmului.

În prezent, satul și zona înconjurătoare sunt căutate de turiști.

„Zona din jurul peșterilor este foarte frumoasă. Peșterile mi s-au părut fascinante. Pereții erau alcătuiți din roci rotunde uriașe și pământ solid. Asigurați-vă că purtați pantofi cu talpă groasă pentru a merge la peșteri”, a transmis un vizitator.

În sat, turiștii pot admire casele idilice construite cu mult timp în urmă. Localitatea și regiunea au primit statut de zonă protejată în 1980.

„M-aș muta acolo într-o clipă. Este un loc special din toate punctele de vedere. Plaja este frumoasă și sigură. Căsuțele sunt drăguțe, iar satul este plin de flori și coșuri suspendate. Ne vom întoarce”, a scris un alt vizitator pe TripAdvisor.

„Cushendun este probabil cel mai drăguț sat de pe drumul de coastă. Este situat într-o zonă de conservare administrată de National Trust la gura râului Glendun și atrage mulți vizitatori. Oricine călătorește pe drumul Antrim Coast spre nord ar trebui să ajungă aici pentru o pauză pentru a se bucura de liniște”, a completat un turist.