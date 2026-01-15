Un sat medieval abandonat, care s-a confruntat cu epidemii, foamete și masacre, a devenit o atracție turistică

Un sat părăsit cu un trecut întunecat a devenit un loc popular pentru turiști. Este vorba satul Gainsthorpe din regiunea Lincolnshire, potrivit Express. Dintre cele aproximativ 2.000 de sate medievale părăsite din Anglia, Gainsthorpe este unul dintre cele mai conservate. Deși nu are populație de sute ani, mai multe elemente ale satului, inclusiv case, hambare și alei, au supraviețuit.

Satul a fost menționat în Cartea Domesday din 1086 sub numele Gamelstorp. Se pare că satul a atins apogeul în secolul al XIII-lea, când se întindea pe 19 câmpuri și era construit în jurul unei capele, unei mori de vânt și unui pod. În secolul următor, comunitatea înfloritoare a început să se destrame.

„Arheologii vorbesc despre evenimentele dezastruoase din secolul al XIV-lea care au rupt legăturile sociale care țineau în viață sate precum Gainsthorpe. Foametea și ciuma au lăsat o populație redusă și slăbită, care nu putea produce suficiente alimente sau plăti chiriile. Proprietarii i-au mutat pe oameni și au reutilizat terenul pentru pășunatul oilor, asigurându-și un venit, dar pierzând comunitatea. Legenda locală, pe de altă parte, are o explicație mult mai prozaică”, a relatat Jim Snee, de la Heritage Lincolnshire.

Conform unei povești care datează de sute de ani, Gainesthorpe nu era doar un sat „ci un cuib de tâlhari”. Într-o noapte, oamenii din regiune, care se săturaseră de furturi, s-au ridicat împotriva Gainsthorpe-ului și l-au ars din temelii.

Un sat părăsit, căutat de turiști

Totuși, mai multe clădiri au rezistat incendiului și masacrului din acea noapte. În prezent acestea oferă o poartă către un timp trecut. Satul părăsit este alcătuit din aproximativ 25 de clădiri, dispuse lângă două alei construite pe direcția est-vest. Locuințele din piatră care au supraviețuit sunt în mare parte acoperite cu iarbă. Alte aproximativ 20 de construcții care pot fi văzute au fost folosite pentru animale sau depozitarea bunurilor. Într-un colț al sitului, există resturi ale unor clădiri agricole.

În zonă au fost amenajate trasee pentru turiști. Cel mai important este un traseu circular de 1,6 km care pleacă din Brigg, Lincolnshire. Este un traseu ușor care poate fi parcurs în aproximativ 20 de minute.