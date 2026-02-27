Prima pagină » Life-Entertaiment » Un mic sat din Anglia a devenit un magnet pentru celebrități. Ce atrage vedetele în zonă

Un mic sat din Anglia a devenit un magnet pentru celebrități. Unele vizitează zona, iar altele s-au mutat în localitate. Vedetele sunt atrase de cadrul natural superb, satul aflându-se pe malul unui râu cu golfuri liniștite și vegetație abundentă.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
27 feb. 2026, 10:05, Life-Inedit

Satul Helford este un paradis liniștit pe coasta de sud a Cornwall, potrivit Cornish Horizons. Micul sat este așezat pe malul râului cu același nume și este înconjurat de zone cu vegetație luxuriantă, de văi împădurite și golfuri retrase. În regiune sunt numeroase animale sălbatice, inclusiv foci și delfini, deoarece locul de vărsare a râului în ocean este aproape. de altfel, zona a fost reprodusă în Frenchman’s Creek, romanul scris de Daphne du Maurier.

Helford găzduiește în prezent doi giganți ai lumii muzicale. Este vorba despre fostul baterist al trupei Queen, Roger Taylor, și textierul muzical Tim Rice. Printre alți vizitatori celebri ai satului sunt cântăreața Kylie Minogue, care a filmat acolo videoclipul Flower, actrița Caroline Quentin și muzicianul Pete Townshend.

Atracțiile satului sunt magazinele, clubul de iaht și cafenea Holy Mackerel. Cea mai importantă este The Shipwrights Arms, un han cu acoperiș de paie, aflat pe malul sudic al râului Helford. Localul are propriul debarcader și o terasă spațioasă mărginită de palmieri. În 2025, pub-ul a fost cumpărat de muzicianul Rufus Taylor, fiul lui Roger Taylor.

Zona poate fi explorată pe jos sau pe apă. Localnicii și turiștii se pot plimba prin păduri, pot pescui în golfurile liniștite ale râului sau pot face baie și plajă.

În prezent, Helford este renumit pentru frumusețea sa naturală și este considerat un refugiu popular pentru cei bogați și faimoși. Totuși, timp de secole, satul a fost un port aglomerat, folosit de contrabandiști, comercianți și pescari. În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, râul Helford a fost folosit pentru operațiunile Rezistenței Franceze.

