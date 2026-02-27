Vegetarienii au un risc substanțial mai mic de a dezvolta cinci tipuri de cancer

Studiul, care a utilizat date de la peste 1,8 milioane de persoane monitorizate de-a lungul mai multor ani, a constatat că vegetarienii au un risc cu 21% mai mic de cancer pancreatic, un risc cu 12% mai mic de cancer de prostată și un risc cu 9% mai mic de cancer la sân, comparativ cu persoanele care consumă carne. Împreună, aceste tipuri de cancer sunt responsabile pentru aproximativ o cincime din decesele cauzate de cancer în Regatul Unit, potrivit The Guardian.

Vegetarienii au avut, de asemenea, un risc cu 28% mai mic de cancer renal și un risc cu 31% mai mic de mielom multiplu, potrivit studiului publicat în British Journal of Cancer.

Dr. Aurora Pérez-Cornago, cercetătoarea principală a studiului, care a fost realizat în timp ce lucra la Universitatea din Oxford, a declarat: „Acest studiu este o veste foarte bună pentru cei care urmează o dietă vegetariană, deoarece au un risc mai mic de a dezvolta cinci tipuri de cancer, dintre care unele sunt foarte răspândite în populație.”

Deși vegetarianismul părea să aibă un efect protector în general, oamenii de știință au descoperit, de asemenea, că cei care urmează o dietă vegetariană au prezentat un risc aproape dublu de a dezvolta cel mai frecvent tip de cancer esofagian, cunoscut sub numele de carcinom cu celule scuamoase, comparativ cu consumatorii de carne. Acest lucru se poate datora deficitului de nutrienți cheie, cum ar fi vitaminele B, sugerează echipa.

Veganii au avut un risc cu 40% mai mare de cancer intestinal în comparație cu consumatorii de carne. Acest lucru se poate datora aportului mediu scăzut de calciu (590 mg pe zi, comparativ cu recomandarea din Marea Britanie de 700 mg pe zi) și aportului mai mic de alți nutrienți.

Cercetătorii au spus că sunt necesare mai multe cercetări pentru a stabili dacă consumul de carne este problematic sau dacă ceva specific din dietele vegetariene reduce riscul de cancer – iar răspunsul ar putea varia în funcție de tipul de cancer.

„Părerea mea este că diferența se datorează mai degrabă cărnii în sine, dar aceasta este o opinie pe care nu am analizat-o în mod direct”, a declarat profesorul Tim Key, profesor emerit de epidemiologie la Universitatea din Oxford.

Deși există o legătură cunoscută între consumul de carne roșie și procesată și riscul de cancer intestinal, până acum nu a fost posibilă evaluarea fiabilă a legăturii dintre dietă și tipurile de cancer mai puțin frecvente, din cauza numărului tipic redus de vegetarieni și vegani incluși.

Factorii care ar putea influența riscul de cancer, cum ar fi indicele de masă corporală și fumatul

Pentru a depăși această problemă, cel mai recent studiu s-a bazat pe date din diverse studii privind dieta și sănătatea din întreaga lume. Acest lucru le-a permis cercetătorilor să compileze date de la aproximativ 1,64 milioane de persoane care consumă carne, 57.016 persoane care consumă carne de pasăre (fără carne roșie), 42.910 persoane care au consumat pește și nu carne (pescatarieni), 63.147 de vegetarieni și 8.849 de vegani, care au fost urmăriți timp de o medie de 16 ani. Factorii care ar putea influența riscul de cancer, cum ar fi indicele de masă corporală și fumatul, au fost luați în considerare.

Studiul, finanțat de Fondul Mondial de Cercetare a Cancerului , a investigat 17 tipuri diferite de cancer, inclusiv cele ale tractului gastrointestinal, plămânilor, sistemului reproducător și tractului urinar, precum și cancerul de sânge.

Nu au existat dovezi care să ateste că vegetarienii prezintă un risc mai mic de cancer intestinal, comparativ cu consumatorii de carne. Acest lucru se datorează probabil consumului relativ scăzut de carne roșie și procesată la persoanele incluse în studiu, comparativ cu cele incluse în cohorte mai recente, iar Key a spus că rezultatele „nu au fost incompatibile” cu rezultatele anterioare care evidențiau asocierea dintre carnea roșie și cea procesată și cancerul intestinal.