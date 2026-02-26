Un supliment popular pentru creier este asociat cu o speranță de viață mai scurtă la bărbați, spun cercetătorii

Articolul, intitulat „Rolul fenilalaninei și tirozinei în longevitate: un studiu de cohortă și randomizare mendeliană”, a examinat dacă nivelurile acestor nutrienți din sânge sunt legate de durata de viață, arată Science Daily.

Echipa de cercetare s-a concentrat pe fenilalanină și tirozină.

Descoperirile lor sugerează că nivelurile mai ridicate de tirozină sunt asociate cu o speranță de viață mai scurtă la bărbați, ridicând posibilitatea ca strategiile de longevitate să trebuiască să difere în funcție de sex.

Aminoacizi, funcția creierului și îmbătrânirea

Fenilalanina și tirozina sunt aminoacizi care joacă un rol important în metabolism și în activitatea creierului. Aceștia sunt prezenți în mod natural în alimentele bogate în proteine și sunt comercializați și sub formă de suplimente alimentare.

În ciuda utilizării lor pe scară largă, oamenii de știință încă nu înțeleg pe deplin modul în care acești compuși pot afecta procesul de îmbătrânire în timp.

Tirozina este deosebit de importantă, deoarece ajută la producerea de neurotransmițători, cum ar fi dopamina, care influențează starea de spirit, motivația și performanța cognitivă.

Datorită rolului său în chimia creierului, tirozina a stârnit un interes crescut în cercetarea îmbătrânirii.

Un studiu amplu examinează durata de viață

Pentru a investiga potențialele legături cu longevitatea, cercetătorii au analizat datele genetice și de sănătate ale peste 270.000 de participanți la UK Biobank.

Ei au utilizat atât date observaționale, cât și tehnici genetice pentru a evalua dacă nivelurile de fenilalanină și tirozină din sânge erau corelate cu mortalitatea generală și durata de viață prevăzută.

La început, ambii aminoacizi păreau să fie asociați cu un risc mai mare de deces. Cu toate acestea, după o analiză mai aprofundată, numai tirozina a arătat o relație consistentă și potențial cauzală cu scăderea speranței de viață la bărbați.

Modelarea genetică a sugerat că bărbații cu niveluri ridicate de tirozină ar putea trăi în medie cu aproape un an mai puțin. Nu s-a găsit nicio asociere semnificativă la femei.

Legătura a rămas valabilă chiar și după luarea în considerare a altor factori conexi, inclusiv fenilalanina. Acest lucru întărește posibilitatea ca tirozina în sine să influențeze în mod independent îmbătrânirea.

Cercetătorii au observat, de asemenea, că bărbații au, în general, niveluri mai ridicate de tirozină decât femeile, ceea ce ar putea explica parțial diferența de durată de viață dintre sexe.

„Fenilalanina nu a prezentat nicio asociere cu durata de viață, nici la bărbați, nici la femei, după controlarea tirozină”.

Posibile explicații biologice

Oamenii de știință încă încearcă să înțeleagă de ce tirozina ar putea afecta durata de viață la bărbați. O posibilitate implică rezistența la insulină, o afecțiune legată de multe boli asociate vârstei.

Tirozina este implicată și în producerea de neurotransmițători legați de stres, care pot influența căile metabolice și hormonale în mod diferit la bărbați și femei.

Variațiile în semnalizarea hormonală ar putea explica de ce efectul a apărut doar la bărbați.

Utilizarea suplimentelor și întrebări privind longevitatea

Tirozina este adesea comercializată ca supliment pentru îmbunătățirea concentrării și a performanței mentale.

Deși acest studiu nu a testat direct suplimentele de tirozină, rezultatele ridică întrebări cu privire la impactul pe termen lung asupra sănătății și duratei de viață.

Cercetătorii sugerează că persoanele cu niveluri ridicate de tirozină ar putea beneficia de ajustări ale dietei.

Abordări precum moderarea aportului total de proteine ar putea reduce potențial nivelurile de tirozină și ar putea contribui la o îmbătrânire mai sănătoasă.

Sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma aceste rezultate și pentru a determina dacă schimbările în dietă sau stilul de viață pot reduce în siguranță nivelurile de tirozină și pot promova o viață mai lungă.