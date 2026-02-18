Prima pagină » Ştiinţă-Sănătate » Studiu: Bărbații își pierd cromozomul Y odată cu vârsta. Ce impact are asupra sănătății?

Un nou studiu analizează un fenomen genetic frecvent la bărbații în vârstă și posibilele implicații ale acestuia asupra sănătății pe termen lung.
Sursa: Unsplash
Bianca Popa
18 feb. 2026

Pe măsură ce înaintează în vârstă, mulți bărbați își pierd treptat cromozomul Y dintr-o parte din celule.

Cercetări recente sugerează că această modificare genetică ar putea contribui la riscuri serioase pentru sănătate și la reducerea speranței de viață, scrie LiveScience.

Oamenii de știință credeau anterior că pierderea cromozomului Y are un impact redus.
Acest cromozom conține relativ puține gene, dincolo de cele implicate în determinarea sexului masculin.

Totuși, tot mai multe dovezi leagă pierderea cromozomului Y de boli cardiovasculare, cancer și afecțiuni neurodegenerative.

Pierderea cromozomului Y crește odată cu vârsta

Testele genetice avansate arată că pierderea cromozomului Y devine mai frecventă în timp. Aproximativ 40% dintre bărbații de 60 de ani prezintă această pierdere în unele celule sanguine.

La 90 de ani, procentul ajunge la circa 57%. Factorii de mediu pot accelera procesul.

Fumatul și expunerea la substanțe cancerigene cresc probabilitatea pierderii cromozomului Y. Aceasta apare doar în anumite celule, creând un mozaic genetic în organism.

Cercetătorii au observat și că celulele lipsite de cromozom Y se pot multiplica mai rapid. Acest avantaj biologic ar putea favoriza dezvoltarea tumorilor.

Legături cu boli cardiace, cancer și Alzheimer

Studii recente de amploare au asociat pierderea cromozomului Y cu bolile cardiovasculare. Bărbații peste 60 de ani cu frecvență ridicată a pierderii prezintă risc crescut de infarct.

Au fost identificate legături și cu boli renale și disfuncții ale sistemului imunitar. O frecvență mai mare a pierderii cromozomului Y a fost observată la pacienții cu Alzheimer.

De asemenea, este asociată cu evoluții mai grave în mai multe tipuri de cancer. Pierderea cromozomului Y este frecventă și în celulele canceroase.

Deși corelațiile sunt puternice, relația cauzală este încă studiată. Unii cercetători consideră că pierderea cromozomului Y ar putea influența direct reglarea imunitară și procesele de reparare celulară.

De ce contează pierderea cromozomului Y

Deși mic, cromozomul Y conține gene implicate în reglarea activității genetice. Unele dintre acestea acționează ca supresoare tumorale. Altele influențează funcția imunitară și stabilitatea celulară.

În timp ce femeile au doi cromozomi X, bărbații se bazează pe un X și un Y. Pierderea cromozomului Y poate perturba acest echilibru genetic. Dezechilibrul ar putea contribui la inflamație și la progresia bolilor.

Implicații pentru îmbătrânire și longevitate

Cercetătorii analizează dacă pierderea cromozomului Y ar putea deveni un biomarker. Detectarea timpurie ar putea identifica bărbații cu risc crescut de boli asociate vârstei. Înțelegerea mecanismelor implicate ar putea îmbunătăți strategiile de prevenție.

Descoperirea schimbă percepțiile tradiționale despre îmbătrânirea masculină și genetică.

