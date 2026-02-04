Vârsta critică pentru bolile de inimă și de ce bărbații sunt în pericol

Un nou studiu realizat pe peste 5.000 de adulți americani cu vârste cuprinse între 18 și 30 de ani a descoperit că bărbații dezvoltă boli coronariene cu 10 ani mai devreme decât femeile.

„Bărbații au dezvoltat boli cardiovasculare mai devreme decât femeile, cea mai mare diferență fiind observată în cazul bolilor coronariene”, au descoperit cercetătorii citați de Times of India.

Diferențele între sexe au apărut la vârsta de 35 de ani și au persistat până la mijlocul vieții.

Rezultatele studiului CARDIA au fost publicate în Journal of American Heart Association.

De ce nu ne pasă de bolile de inimă

Cazurile de boli cardiace sunt în creștere. Viața de zi cu zi s-a schimbat, și nu în favoarea noastră. Dar bolile cardiace nu par urgente pentru majoritatea oamenilor. Sunt lente și silențioase. La început nu există dureri bruște. Nici semne clare de avertizare care să te facă să te grăbești la medic.

Mulți încă sunt de părere că bolile cardiace sunt „o problemă a persoanelor în vârstă”. Și apoi mai este și problema genului. Bărbații sunt mai susceptibili să fie diagnosticați din timp. Femeile sunt mai susceptibile să fie ignorate.

Simptomele femeilor sunt adesea diferite: oboseală, greață, dificultăți de respirație. Dar sunt ignorate ca fiind cauzate de stres sau anxietate.

Aproape 20 de milioane de oameni mor anual

Decesele cauzate de boli cardiace reprezintă 32% din decesele la nivel mondial, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. În 2022, 19,8 milioane de persoane au murit din cauza bolilor de inimă.

„Bolile cardiovasculare sunt adesea considerate o preocupare pentru vârste mai înaintate, dar datele demonstrează că traiectoria riscului se stabilește cu zeci de ani mai devreme, în special în cazul bărbaților”, afirmă dr. Harshit Gupta, consultant senior cardiolog intervențional.

Studiul arată că bărbații ating praguri critice ale bolilor de inimă semnificativ mai repede decât femeile. De obicei, bolile coronariene afectează bărbații cu aproximativ zece ani mai devreme. Diferența a rămas semnificativă chiar și după ajustarea factorilor de risc tradiționali, cum ar fi tensiunea arterială, fumatul și colesterolul.

Fereastra critică: 35 de ani

Cercetarea identifică o „fereastră critică” pentru intervenție. Modelele de risc sunt similare până la vârsta de 20 de ani. Pentru bărbați, riscul începe să crească brusc în jurul vârstei de 35 de ani.

Femeile pot prezenta riscul de apariție la o vârstă mai târzie, posibil datorită protecției hormonale. Dar acest beneficiu este doar temporar. Riscul va crește în cele din urmă atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

Simptome comune ale bolilor de inimă

Organizația Mondială a Sănătății listează următoarele simptome: