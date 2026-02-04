Tancuri Abrams ale Armatei SUA, dislocate la Smârdan pentru exerciții cu militarii români

Elemente ale Regimentului 16 Infanterie al Armatei SUA au fost dislocate în Poligonul de Instrucție Smârdan, după încheierea unor exerciții desfășurate în Bulgaria, la Novo Selo. În cadrul rotației, militarii americani au adus în România cinci tancuri M1A2 SEPV2 Abrams, care au fost integrate în activități comune de instruire alături de militarii români.

Exercițiile desfășurate la Smârdan au inclus proceduri comune de comandă, exerciții tactice la nivel de companie și trageri combinate cu muniție reală, pe timp de zi și de noapte. Activitățile au avut loc în perioada 29 ianuarie – 4 februarie și au urmărit creșterea interoperabilității dintre forțele române și cele americane.

Potrivit reprezentanților americani, dislocarea face parte din prezența rotațională a Armatei SUA în România, menită să asigure capacitatea de reacție în cazul unor situații de criză și să consolideze cooperarea militară în cadrul NATO.

Diplomatul Statelor Unite în România, Michael Dickerson, a declarat că prezența tancurilor Abrams la Smârdan reflectă parteneriatul strategic dintre cele două țări și responsabilitățile comune asumate în cadrul Alianței Nord-Atlantice.