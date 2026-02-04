NASA anunță data primei misiuni cu echipaj uman pe Lună din ultimii 50 de ani

În ciuda anilor de cercetare și dezvoltare tehnologică, spațiul rămâne o mare necunoscută pentru oameni. Luna este corpul celest cel mai apropiat de planeta Pământ și unul dintre cele mai studiate.

Cucerirea spațiului este foarte importantă, scrie El Economista. De ani de zile omul are un obiectiv clar de a descoperi ce se află dincolo de planeta noastră și dacă există un loc similar unde, dacă va fi necesar în viitor, oamenii vor putea trăi.

Cursa pentru revenirea pe Lună

În ultimii ani, toate țările au depus eforturi mari pentru a-și consolida misiunile spațiale. Printre aceste eforturi se numără și revenirea pe Lună. Prima dată a fost în 1969, iar de atunci s-a mai ajuns acolo de doar cinci ori. Ultima aterizare pe Lună a avut loc în 1972.

Acum, SUA și China se află într-o cursă pentru a vedea care va fi următoarea națiune care va reveni acolo. NASA a stabilit deja data următoarei misiuni care va duce un om pe Lună. Va fi vorba de misiunea Artemis II, iar lansarea este prevăzută să aibă loc în martie 2026.

Au fost finalizate cu succes testele de realimentare cu combustibil. Acestea au fost menite să identifice orice problemă și să o rezolve înainte de a încerca lansarea oficială.

Acesta este un eveniment extrem de important. Omul nu a mai pășit pe Lună de peste 50 de ani. În ultimii ani au fost trimiși doar roboți de cercetare.

Prima femeie pe Lună

Această misiune va duce patru astronauți într-o misiune de 10 zile. Printre aceștia se află și cea care va fi prima femeie care va păși pe solul lunar, Christina Koch.

Obiectivul misiunii este de a efectua un zbor lunar pentru a testa nava spațială Orion. De asemenea, astronauții vor fi studiați pentru a verifica dacă apar schimbări în biologia lor și pentru a determina modul în care modificările gravitației și radiațiilor ar putea afecta viitorii astronauți ai programului Artemis.