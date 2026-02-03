NASA amână lansarea misiunii spre Lună după scurgeri de hidrogen în timpul unui test

NASA spune că cea mai devreme lansare posibilă a misiunii Artemis II este acum în martie. Misiunea urma să aibă loc pe 8 februarie, conform CNN.

Decizia a fost luată după o repetiție generală cu alimentare. NASA a întâmpinat mai multe probleme în timpul testului, după ce vremea rece a întârziat startul. Una dintre principalele dificultăți a fost legată de scurgeri de hidrogen în timpul alimentării rachetei cu combustibil.

„Cu peste trei ani între lansările SLS, ne așteptam pe deplin să întâmpinăm dificultăți”, a adăugat administratorul NASA, Jared Isaacman, într-o postare pe X.

Misiunea Artemis II vrea să trimită un grup de patru astronauți (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch și Jeremy Hansen) într-o călătorie de 10 zile dincolo de partea îndepărtată a Lunii, ceea ce ar putea stabili un nou record pentru cea mai mare distanță la care au ajuns vreodată oamenii față de Pământ.

Astronauții vor fi scoși acum din carantină, în care au intrat la Houston pe 21 ianuarie, și nu se vor mai deplasa marți la Centrul Spațial Kennedy din Florida, așa cum era planificat.

NASA a spus că echipajul va intra din nou în carantină cu aproximativ două săptămâni înainte de următoarea dată vizată pentru lansare. NASA menționase anterior că 6, 7, 8, 9 și 11 martie sunt date disponibile pentru lansare.