Primii sportivi români au ajuns în Satul Olimpic de la Cortina. Este vorba de sportivii care vor reprezenta România în compietițiile de sanie și bob.
Foto: COSR
Cosmin Pirv
03 feb. 2026, 13:18, Sport

„După un drum lung, cu zbor anulat și reprogramat, tricolorii de la bob au aterizat la Veneția, iar de acolo un autocar condus de un român i-a transportat în munți”, a anunțat marți Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Membrii lotului și-au preluat camerele în cursul nopții, iar marți dimineața au ieșit în recunoaștere. Sala de forță, sala de mese și zona de recreere sunt în mijlocul satului.

Lotul de sanie a ajuns luni la Cortina, din Austria, pe cale rutieră. Ei au fost deja la vizionarea pistei.

„La Cortina ninge de ieri. Azi boberii au traseu de recunoaștere a pistei olimpice”, mai susțin reprezentanții COSR.

România va fi reprezentată la Jocurile Olimpice Milano Cortina de 29 de sportivi. Aceștia vor locui în șase Sate Olimpice și vor concura la opt discipline sportive. Jocurile Olimpice au loc în perioada 6-22 februarie 2026.

