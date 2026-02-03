Prima pagină » Sport » Cristiano Bergodi a fost desemnat antrenorul etapei a 24-a din Superligă

Cristiano Bergodi a fost desemnat antrenorul etapei a 24-a din Superligă, după victoria cu Rapidul, care apropie Universitatea Cluj de calificarea în play-off.
Foto: LPF
Cosmin Pirv
03 feb. 2026, 14:24, Sport

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat marți cel mai bun 11 al etapei a 24-a din Superligă.

Câte trei jucători au în echipa ideală Farul Constanța și CFR Cluj și doi are Universitatea Cluj, care a dat și antrenorul etapei.

Iată echipa ideală:

Portar:
Alexandru Buzbuchi (Farul Constanța) – A avut șapte intervenții decisive prin care a făcut diferența în teren.

Fundași:
David Maftei (Farul Constanța) – Tânărul fundaș de bandă dreapta al dobrogenilor a marcat pentru prima dată în SuperLiga României
Diego Zivulic (Oțelul Galați) – Experimentatul fundaș croat a fost ca un zid în fața atacurilor adverse. Fără greșeală.
Iulian Cristea (Universitatea Cluj) – O prestație ireproșabilă! Bonus: a pasat decisiv pentru primul gol reușit de clujeni.
Din Alomerovic (UTA Arad) – Fără greșeală în defensivă și periculos de fiecare dată când a urcat în atac. A oferit o pasă de gol foarte bine executată.

Mijlocași:
Ionuț Vînă (Farul Constanța) – A înscris pentru a șasea oară în ediția curentă și a ajuns la 20 de goluri marcate în principala competiție internă. Trece, se pare, prin cea mai bună perioadă din carieră.
Ovidiu Bic (Universitatea Cluj) – A controlat centrul terenului. A făcut unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon.
Juri Cisotti (FCSB) – A înscris un gol foarte important pentru roș-albaștri, care rămân în lupta pentru play-off.

Atacanți:
Andrei Cordea (CFR 1907 Cluj) – A făcut un meci perfect! Două goluri și o pasă decisivă.
Alibek Aliev (CFR 1907 Cluj) – S-a integrat perfect în sistemul gândit de Daniel Pancu. Gol, pasă decisvă și penalty scos.
Christ Afalna (FC Hermannstadt) – A marcat primele goluri în tricoul sibienilor chiar în poarta fostei sale echipe.

Antrenorul etapei:
Cristiano Bergodi (Universitatea Cluj) – Studenții clujeni au izbutit o victorie mare în Giulești, succes care-i apropie de atingerea obiectivului, calificarea în play-off.

