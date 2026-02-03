Mesajul trimis de Mircea Lucescu de pe patul spitalului: „Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare”

Mircea Lucescu a trimis un scurt mesaj prin intermediul portalului FRF.

„Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a transmis antrenorul echipei naționale de fotbal.

FRF a oferit câteva detalii despre Lucescu.

„Selecționerul echipei naționale a României, domnul Mircea Lucescu, se află internat în spital pentru supraveghere medicală, unde urmează un tratament antibiotic, ca urmare a unei infecții subcutanate, iar evoluția este favorabilă. Dorim să subliniem faptul că nu s-a pus niciodată problema transferului domnului Mircea Lucescu către o altă unitate medicală, din țară sau din străinătate”, a scris Federația Română de Fotbal.

Federația Română de Fotbal și Mircea Lucescu mulțumesc tuturor pentru interes și pentru mesajele de susținere și fac apel la respectarea dreptului la viață privată, scrie la finalul mesajului de pe portalul FRF.