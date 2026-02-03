Prima pagină » Sport » Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este gravă -surse

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este gravă -surse

Starea de sănătatea a antrenorului Mircea Lucescu este gravă, au dezvăluit surse pentru ProSport. Lucescu este internat la Spitalul Universitar București, iar medicii ar fi refuzat să aprobe transportul pacientului în străinătate.
Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu este gravă -surse
Foto: Mihai Pop
Petru Mazilu
03 feb. 2026, 13:02, Sport

Mircea Lucescu se află în stare gravă în spital, anunță ProSport. Sursele confirmă informația, iar medicii care-l îngrijesc au refuzat solicitarea acestuia de a fi transportat în străinătate din cauza stării precare.

Antrenorul echipei naționale a României s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă. În 2025, el a acuzat probleme cardiace și s-a internat pentru investigații amănunțite. În luna decembrie, problemele de sănătate s-au complicat din cauza gripei.

În ianuarie, Lucescu a ajuns din nou la spital având febră mare. Deoarece în urma tratamentului și-a revenit parțial, antrenorul a fost externat. Problemele nu s-au terminat, iar Mircea Lucescu a revenit la spital fiind ținut sub stricta supraveghere a medicilor.

Reprezentanții Federației Române de Fotbal urmăresc cu mare atenție evoluția lui Lucescu. Peste doar două luni, naționala României va disputa barajul pentru calificarea la Cupa Mondială de Fotbal. Meciul se va disputa în Turcia și, în cazul unei victorii a tricolorilor, naționala va mai juca încă un meci cu calificarea pe masă.

Cei de la FRF nu știu dacă antrenorul va fi apt din punct de vedere medical pentru meciul sau meciurile decisive din luna martie. Chiar dacă se gândesc la un înlocuitor, este puțin probabil ca un antrenor cu cotă să accepte să preia naționala în situația menționată.

Recomandarea video

Cum au viralizat ”suveraniștii” lui Georgescu în social media fake-ul despre ceasul lui Bolojan, ”un Patek Philippe de 200.000 de euro” / Ce sunt Timex – “Patek-ul săracului” – și tehnica ”dupe”
G4Media
Câți bani i s-au cerut unui client Bolt pentru o cursă de 16km, pe ninsoare, în București
Gandul
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Cine este Andrei Gabriel Benghea Mălăieș, românul cu 11 venituri pe lună: șase la stat și cinci la privat
Libertatea
La ce folosește găurica de la capătul unghierelor. Puțini români știu ce rol are, de fapt
CSID
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Promotor